L’émouvant hommage d’un peintre vietnamo-thaïlandaise à Hô Chi Minh

>> Les souvenirs d’une petite Chinoise photographiée aux côtés du Président Hô Chi Minh

>> Souvenirs de la première fois qu’on célèbre l'anniversaire de l’Oncle Hô

>> L’exposition "Le cœur d’un artiste vietnamien résidant à l’étranger envers l’Oncle Hô"

Photo : Tôquôc/CVN

L’événement était organisé par le Musée des beaux-arts du Vietnam, en collaboration avec l’Association thaï-vietnamienne de la province thaïlandaise de Nakhon Phanom, en l’honneur du 134e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai 1890).

L’exposition présente au public 55 peintures sur le président Hô Chi Minh, le dirigeant éminent et héros de la libération nationale vietnamienne, et grand homme de culture honoré dans le monde entier. Ces œuvres sont réalisées par l’artiste Dào Trong Ly, un Vietnamien résidant en Thaïlande.

En raison de son admiration et de son amour envers le président Hô Chi Minh et la Patrie vietnamienne, le peintre Dào Trong Ly a commencé à créer des œuvres sur le grand leader vietnamien depuis 2018, année au cours de laquelle il était directeur de la zone commémorative du président Hô Chi Minh dans la province thaïlandaise de Nakhon Phanom.

Photo : VOV/CVN

Dans ces tableaux, la vie du Président Hô Chi Minh, depuis ses premiers jours sur la voie du salut national jusqu’aux étapes importantes de l’histoire révolutionnaire du Vietnam, est toujours associée à l’image d’un leader exceptionnel mais simple, rempli d’amour pour le peuple vietnamien et ceux du monde entier.

L’exposition exprime également l’esprit patriotique et le respect profond envers l’Oncle Hô de la communauté vietnamienne de l’étranger en général, des Vietnamiens résidant en Thaïlande et dans la province de Nakhon Phanom ainsi que du peintre Dào Trong Ly en particulier.

Il s’agit d’une bonne occasion pour les visiteurs vietnamiens et étrangers de mieux comprendre le style de vie, la moralité, l’idéologie et la grande carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh. Cette manifestation contribue à promouvoir le mouvement "Étudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style de vie du Président Hô Chi Minh", ainsi qu’à éduquer les jeunes générations sur le patriotisme et les traditions révolutionnaires du pays.

L’artiste Dào Trong Ly est né en 1951 dans une famille patriotique vietnamienne de la province de Nakhon Phanom, originaire du district de Quôc Oai, en banlieue de Hanoï. Il a été remis la Médaille de la résistance de deuxième classe.

Dào Trong Ly a été président de l’Association thaï-vietnamienne de la province thaïlandaise de Nakhon Phanom, avant d’occuper le poste actuel de chef du Conseil consultatif de l’Union générale des Vietnamiens résidant en Thaïlande.

Il a consacré beaucoup de temps à enseigner le vietnamien aux enfants d’origine vietnamienne en Thaïlande.

Photo : CTV/CVN

Lors de sa prise de parole, Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, a affirmé que le Président Hô Chi Minh avait consacré toute sa vie à la lutte pour l’indépendance et la libération nationale et le bonheur du peuple. Il a conduit le Parti et le peuple vietnamiens à remporter de glorieuses victoires dans l’œuvre d’édification et de défense nationale.

Le Président Hô Chi Minh, appelé affectueusement l’Oncle Hô, a jeté les bases solides pour le développement actuel du Vietnam, un pays unifié, pacifique, indépendant, démocratique et prospère. Il a servi de passerelle d’amitié entre le peuple vietnamien et les peuples du monde entier.

Le Président Hô Chi Minh symbolise l’essence nationale et la volonté indomptable du peuple vietnamien. Dans le même temps, l’idéologie du Président Hô Chi Minh continue d’être la ligne directrice de l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie vietnamienne aujourd’hui, a souligné Nguyên Anh Minh.

"Les 55 peintures exposées dans cette exposition ont été réalisées par Dào Trong Ly en Thaïlande lorsqu’il était chargé de la gestion de la zone commémorative du Président Hô Chi Minh dans la province de Nakhon Phanom. Hô Chi Minh a séjourné en Thaïlande entre juillet 1928 et novembre 1929. En ce cours laps de temps, il a réussi à gagner la sympathie des Thaïlandais pour le Vietnam, son peuple et sa révolution. Mais il a également réussi à former une communauté vietnamienne parfaitement intégrée à la société thaïlandaise tout en continuant à parler et à écrire en vietnamien. Enfin, l’ensemble des activités révolutionnaires du grand-père de la nation, depuis les premiers jours de son exil pour trouver un moyen de sauver le pays, jusqu’aux étapes importantes de l’histoire révolutionnaire nationale, est mis en lumière à travers les dessins rustiques de Dào Trong Ly, dans lesquels transparaît son admiration inébranlable pour l’Oncle Hô", a noté Nguyên Anh Minh.

Pour sa part, le peintre Dào Trong Ly a émis le souhait que l’exposition aide le public à mieux comprendre l’idéologie et les grandes contributions du Président Hô Chi Minh à la libération nationale mais aussi au développement pour le progrès du Vietnam et du monde entier.

Hào Quang, un visiteur de Hanoï, a partagé : "En regardant les peintures sur l’Oncle Hô, je suis très ému. Cette exposition revêt une signification particulièrement importante pour le peuple vietnamien. À travers l’exposition, nous pouvons mieux comprendre le grand cœur de l’Oncle Hô envers le pays et le peuple vietnamien pendant la guerre de résistance pour le salut national. Bien que le Président Hô Chi Minh soit parti depuis longtemps, sa vie et son exemple moral restent toujours gravés dans le cœur de chaque Vietnamien et des amis internationaux. La pensée, l’exemple moral et le style du Président Hô Chi Minh sont un exemple brillant à étudier et à suivre. C’est un patrimoine immense et précieux du peuple vietnamien".

L’exposition durera jusqu’au 22 mai. Après la fermeture de l’exposition, 55 tableaux seront offerts par l’artiste Dào Trong Ly au Musée des beaux-arts du Vietnam.

NDEL/VNA/CVN