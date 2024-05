La communauté vietnamienne au Cambodge rend hommage au Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, a déclaré que les activités commémorant le 134e anniversaire du Président Hô Chi Minh se déroulaient dans le contexte où les relations entre les deux pays continuaient de se développer profondément et d'obtenir de nombreuses réalisations importantes dans divers domaines.

Cette cérémonie vise à exprimer le respect et la gratitude de la communauté vietnamienne au Cambodge pour les grands mérites de l'oncle Hô envers le pays et le peuple à l'occasion du 134e anniversaire de son anniversaire.

À cette occasion, l'ambassadeur Nguyên Huy Tang a appelé la communauté des affaires vietnamienne au Cambodge à être plus proactive, à faire preuve de plus de créativité dans les activités de production et d'affaires, contribuant ainsi à créer des percées dans la coopération économique entre les deux pays.

VNA/CVN