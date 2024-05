Les Vietnamiens résidant au Japon s’orientent toujours vers leur pays d'origine

La communauté vietnamienne à l'étranger en général, et au Japon en particulier, a toujours une affection particulière et profonde envers le Président Hô Chi Minh et sa Patrie, a souligné le D r . Nguyên Hông Son, président de la Fédération des associations vietnamiennes au Japon

Le Dr Nguyên Hông Son a récemment accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) au sujet du Président Hô Chi Minh à l'occasion du 134e anniversaire de sa naissance (19 mai 1890).

M. Son a souligné que le Président Hô Chi Minh était honoré comme un grand personnage historique qui avait dirigé la nation à travers les guerres et les difficultés, tout en apportant espoir et liberté au peuple vietnamien. Il est considéré comme un symbole d'indépendance, de liberté et de patriotisme.

Les Vietnamiens qui étudient et travaillent au Japon ont toujours un grand amour pour la culture et le peuple vietnamiens, et veulent toujours présenter leur beauté à leurs amis japonais, souhaitant constamment contribuer au développement et à la prospérité à leur pays d'origine.

Évaluant les politiques du Parti et de l'État en faveur des Vietnamiens à l'étranger, M. Son a estimé qu'elles jouaient un rôle important dans la connexion des Vietnamiens d'outre-mer en général, de ceux du Japon en particulier, avec les habitants vivant au pays. Il a hautement apprécié les politiques qui soutiennent et encouragent les Vietnamiens d'outre-mer à participer aux activités économiques, culturelles et sociales dans leur pays d'origine.

Selon lui, la création d'un environnement favorable aux échanges et à la coopération entre les Vietnamiens d'outre-mer et les Vietnamiens du Japon est également un facteur clé. Parallèlement, il est également très important de créer des mécanismes de soutien et de protection des Vietnamiens d’outre-mer lorsqu’ils reviennent dans leur pays d’origine. Cela les aide à se sentir plus en sécurité lors de leur retour et à contribuer au développement du pays.

Concernant les efforts des Vietnamiens d'outre-mer, M. Son a affirmé que la communauté vietnamienne au Japon contribuait au développement des relations entre leur pays d’accueil et le Vietnam ainsi qu'au développement du Vietnam. Cela est indéniable.

Sur le plan économique, ses contributions se manifestent à travers les transferts d'argent, le soutien d’intellectuels, d’experts et d’entreprises dans le transfert de technologies, l’investissement, l’accélération des projets économiques au Vietnam, l’organisation d'activités d'échanges culturels et éducatifs…

