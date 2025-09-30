Mission de paix réussie du Hôpital de campagne de niveau 2 N°6 au Soudan du Sud

Après un an de mission au Soudan du Sud, l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°6 est rentré au pays, fort d’un bilan médical impressionnant et d’une reconnaissance internationale. Un retour marqué par la fierté d’avoir sauvé des vies et porté haut le drapeau vietnamien.

Photo : Trân Nam/CVN

Dans la nuit du 26 septembre, à l’aéroport de Nội Bài (Hanoï), le Département vietnamien des opérations de maintien de la paix, relevant du ministère de la Défense, a organisé une cérémonie d’accueil pour l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°6, de retour après avoir accompli sa mission internationale auprès de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud.

À cette occasion, 49 cadres et personnels médicaux sont rentrés au pays, tandis que 12 membres sont restés pour assurer la passation et deux autres poursuivent leur mission aux côtés du l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°7, récemment déployé à Bentiu.

Une mission riche en réalisations

Selon le rapport de clôture, en un an de mission dans le secteur d’Unity (Soudan du Sud), l’hôpital a pris en charge plus de 2.650 consultations, assuré 93 hospitalisations, pratiqué 33 interventions chirurgicales et effectué 11 évacuations médicales d’urgence (Medevac).

Photo : Trân Nam/CVN

L’équipe médicale a notamment réussi à traiter des cas complexes tels qu’une péritonite aiguë, une hernie étranglée, une urgence obstétricale avec menace de fausse couche pour une grossesse gémellaire, ou encore des cas de paludisme grave, de méningite et de rupture kystique ovarienne.

Fait inédit, il s’agit du premier hôpital de campagne de niveau 2 du Vietnam autorisé par le service médical de la mission onusienne à réaliser des interventions d’ostéosynthèse pour fractures fermées, actes auparavant systématiquement transférés vers des structures supérieures.

Face aux épidémies et aux épreuves

Durant son mandat, l’hôpital a dû faire face à l’épidémie de choléra qui a éclaté au Soudan du Sud à partir de novembre 2024, Bentiu étant l’un des foyers les plus critiques. Grâce à des mesures strictes d’hygiène et à la formation dispensée aux unités partenaires, aucun cas n’a été enregistré au sein de l’hôpital ni du secteur jusqu’à la fin de la mission.

Photo : Trân Nam/CVN

Par ailleurs, l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°6 a brillamment passé quatre inspections d’équipements (COE), deux inspections globales et une évaluation de la qualité des soins et de la sécurité des patients menées par les Nations unies, tout en garantissant la sécurité absolue du personnel et du matériel.

Une contribution reconnue

Saluant le retour des médecins et infirmiers, le général de division Pham Manh Thang, chef du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a souligné que, malgré les difficultés, l’unité a parfaitement rempli sa mission, laissant une image positive auprès de la population locale et des partenaires internationaux.

Cette réussite illustre non seulement l’engagement humanitaire du Vietnam, mais renforce également la coopération internationale, le prestige de l’Armée populaire vietnamienne et crée un environnement diplomatique favorable à la construction et à la défense de la Patrie dans le contexte actuel.

Trân Nam - Câm Sa / CVN