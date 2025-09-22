Départ de Casques bleus vietnamiens pour le Soudan du Sud et Abyei

Le 22 septembre au matin, à l’aéroport international de Tân Son Nhât (Hô Chi Minh-Ville) et par visioconférence depuis l’auditorium du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam (Hanoï), le ministère de la Défense a organisé la cérémonie de départ de l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°7 et du Détachement du Génie n°4 pour leur mission auprès des opérations de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) et dans la zone d’Abyei (FISNUA).

Photo: VNA/CVN

Prenant la parole lors de la cérémonie, le vice-ministe de la Défense, Hoàng Xuân Chiên, a souligné que, ces onze dernières années, le Vietnam avait envoyé plus de 1.300 officiers et personnels professionnels de l’Armée populaire et de la Police populaire dans le cadre des opérations onusiennes de maintien de la paix, efforts largement salués et reconnus par la communauté internationale.

Le sens des responsabilités, le dévouement et la proximité avec les populations locales dont ont fait preuve les Casques bleus vietnamiens ont contribué à diffuser l’image du pays et du peuple vietnamien, ainsi que celle du "soldat de l’Oncle Hô" et du "policier du peuple" épris de paix.

Le général Hoàng Xuân Chiên a insisté sur la nécessité, pour l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°7 et le Détachement du Génie n°4, une fois déployés sur le terrain, de continuer à valoriser la tradition de solidarité, l’esprit internationaliste et d’accomplir avec excellence la noble mission confiée par le Parti, l’État, l’Armée et le peuple, tout en répondant aux exigences croissantes des Nations unies.

"En tant qu’ambassadeurs de la paix du Vietnam, vous devez profondément assimiler le point de vue du Parti et du Président Hô Chi Minh : Aider les autres, c’est s’aider soi-même, et ainsi contribuer à rehausser l’image d’un pays et d’un peuple vietnamien pacifique aux yeux des amis internationaux", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Selon le général de brigade Pham Manh Thang, chef du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, ce départ concerne 63 membres de l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°7 et 184 officiers et soldats du Détachement du Génie n°4.

Tous les membres des deux unités ont finalisé les préparatifs professionnels et techniques, maîtrisent les règlements des Nations unies, des missions concernées, les lois du pays hôte, les lois vietnamiennes et la discipline militaire, et sont prêts à remplir au mieux leur mission.

VNA/CVN