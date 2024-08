Café et foresterie

Mise en œuvre du règlement européen sur la déforestation

Mettre à jour les dernières informations sur le règlement européen sur la déforestation ( Regulation on Deforestation Free Products - EUDR) et discuter des résultats d'un contrôle de préparation mené aux niveaux national et provincial. Tels sont l’objectif de l’atelier sur le contrôle de préparation de mise en œuvre de l’EUDR pour les secteurs du café et de la foresterie commerciale au Viet Nam, organisé récemment à Hanoï.

Photo : PNUD/CVN

L’EUDR, entré en vigueur le 29 juin 2023, exige que les produits mis sur le marché de l’UE ou exportés depuis celui-ci soient traçables, produits légalement, et sans avoir engendré de déforestation. Les grandes entreprises important ces produits dans l'UE doivent s'y conformer avant le 30 décembre 2024, et les petites et moyennes entreprises (PME) avant le 30 juin 2025.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD) et les parties concernées se sont alignés de manière proactive sur l'EUDR en élaborant et en publiant un plan d'action pour la conformité à l'EUDR. Ce cadre fournit des orientations complètes aux institutions nationales et provinciales, garantissant le développement d’actions pratiques pour soutenir les processus de gérance raisonnable des opérateurs.

Co-organisé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Département des forêts (relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural), l'atelier a mis en lumière les efforts du Vietnam, en particulier dans les secteurs du café et de la foresterie, à côté de fournir des informations pratiques pour l’alignement des plans d'action sur les exigences de l'EUDR.

Partage de données

À cette occasion, des conférenciers ont porté sur le partage de données, les méthodologies standardisées pour une déforestation zéro, l'analyse de la légalité et le soutien aux petits exploitants. Les expériences de certains pays y ont également été présentées.

Pour sa part, Patrick Haverman, représentant résident adjoint du PNUD au Vietnam, a déclaré : "Les résultats du contrôle de préparation nous guideront dans le renforcement de nos stratégies et actions, garantissant que le Viet Nam reste un leader en matière de production durable et sans déforestation".

Photo : PNUD/CVN

"Primo, le partage de données et de cartes est essentiel. Nous devons établir des protocoles clairs sur la manière dont le gouvernement partagera les données et les cartes avec les opérateurs, y compris les plateformes à utiliser et les types de données qui peuvent être partagées. Secundo, nous devons développer des méthodologies standardisées pour une déforestation zéro et une analyse des risques. Tertio, l'analyse de la légalité est tout aussi importante, et nous devons nous concentrer sur le soutien aux petits exploitants qui peuvent être confrontés à de multiples défis. Il est crucial de leur fournir les ressources et les connaissances nécessaires pour se conformer aux normes EUDR sans affecter de manière disproportionnée leurs moyens de subsistance", ajoute-t-il.

Le directeur du Département des forêts, Trân Quang Bao, a conclu que la mise en vigueur de la réglementation de l'Union européenne sur les produits sans déforestation approchait. Les industries du bois et du café ainsi que les industries du caoutchouc sont les trois industries vietnamiennes les plus touchées par celle-ci.

Afin de mettre en œuvre l'EUDR au Vietnam, outre des politiques foncières, de développement agricole et forestier durable selon la chaîne de valeur pour répondre aux normes et exigences des marchés intérieurs et d'exportation, nécessite également une capacité de gestion et une approche interdisciplinaire et synchrone des agences de gestion et parties prenantes, ainsi que la participation des entreprises, des fournisseurs, des agriculteurs et des communautés.

L'atelier faisait partie du projet "Gestion intégrée et durable des paysages grâce à une juridiction sans déforestation dans les provinces de Lâm Dông et Dak Nông dans les hauts plateaux du Centre (iLandscape)", financé par l'UE.

Câm Sa/CVN