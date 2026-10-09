Métro de Hanoï : Vingroup commande 200 rames automatiques à Alstom

Le 6 octobre 2026, le groupe Vingroup et le géant ferroviaire Alstom ont conclu un accord majeur portant sur la fourniture de 200 rames de métro automatiques Metropolis destinées à Hanoï. Ce partenariat prévoit l'assemblage au Vietnam de 117 unités via un transfert de technologie.

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Photos : Vingroup/CVN

Le 6 octobre 2026, le groupe Vingroup a signé un contrat stratégique avec le groupe français Alstom, leader mondial des technologies ferroviaires, pour la fourniture de rames et le transfert de droits d'utilisation technologique. En tant que maître d'ouvrage général du projet de métro de Hanoï à travers sa filiale Vinhomes, Vingroup s'associe à Alstom afin de doter la capitale vietnamienne d'équipements modernes et d'accélérer la mise en service de son réseau ferroviaire urbain.

Selon le schéma directeur de la capitale Hanoï à l'horizon 2045, le réseau de métros atteindra 979 km répartis sur 18 lignes. Ce système constituera la colonne vertébrale des transports publics de la ville. Avec une longueur totale frôlant les 1 000 kilomètres, il s'agit de l'un des projets d'infrastructure ferroviaire urbaine les plus ambitieux d'Asie du Sud-Est, destiné à désengorger la circulation, réduire la pollution environnementale et améliorer durablement le cadre de vie des habitants.

Des équipements haute technologie

L'accord conclu porte sur la livraison globale de 200 rames automatiques de la gamme Metropolis, conçues pour mettre rapidement en service les projets de chemin de fer urbain de la capitale Hanoï. Ces matériels roulants de nouvelle génération, composés de cinq voitures chacun, intègrent des avancées majeures en matière de conception, d'efficacité opérationnelle et de sécurité. Fabriquée en alliage d'aluminium, la structure de la caisse permet de réduire la charge par essieu. Cette caractéristique technique diminue la consommation d'énergie tout en préservant les voies ferrées contre l'usure. L'aménagement intérieur bénéficie d'une largeur optimisée qui agrandit l'espace disponible pour les passagers, augmentant ainsi la capacité globale de transport.

Photo : Vingroup/CVN

Sur le plan opérationnel, ces trains fonctionneront de manière totalement autonome sans aucun conducteur, atteignant le niveau d'automatisation le plus élevé, à savoir le niveau GoA4. La sécurité du système repose aussi sur un dispositif de freinage moderne associant freinage à récupération et freinage à disque, capable de garantir une sécurité optimale tout en récupérant de l'énergie durant les phases de freinage.

Dans le cadre du calendrier de production, les 83 premières rames seront construites dans le centre d'expertise d'Alstom situé à Valenciennes Petite-Forêt, en France. En parallèle, Alstom transmettra sa technologie, son expertise technique, son assistance en équipements ainsi que des composants essentiels à Vingroup. Grâce à ce transfert stratégique, le groupe vietnamien pourra assurer de manière autonome la production et l'assemblage des 117 rames restantes directement au Vietnam, renforçant ainsi les capacités industrielles de l'économie nationale dans ce secteur ferroviaire stratégique.

Un partenariat industriel durable

Le contrat signé entre Vingroup et Alstom pose des jalons essentiels pour moderniser l'écosystème industriel ferroviaire du Vietnam et accroître sa capacité d'autonomie stratégique. Ce partenariat d'envergure ouvre des perspectives prometteuses pour l'établissement d'une relation industrielle durable à long terme, permettant d'intégrer progressivement et méthodiquement les acteurs vietnamiens au cœur des chaînes de valeur mondiales.

En tant que maître d'ouvrage général des projets de métro de la capitale par l'intermédiaire de sa filiale Vinhomes, Vingroup vise non seulement à fournir des moyens de transport performants pour le réseau urbain, mais également à développer ses propres compétences technologiques. L'objectif consiste à pouvoir accompagner de façon autonome et pérenne le processus de développement continu du réseau ferroviaire de Hanoï.

Photos : CTV/CVN

Pour sa part, Alstom s'affirme comme un leader mondial incontournable du secteur ferroviaire, pleinement engagé à faire du rail la colonne vertébrale des systèmes de transport durables de demain. Le groupe français conçoit et fournit une gamme complète de solutions de mobilité modernes et adaptées aux enjeux futurs, allant des trains à grande vitesse aux trains régionaux, en passant par les métros, les monorails et les tramways. Son offre globale intègre également des systèmes clés en main, des services assurés sur l'ensemble du cycle de vie, des infrastructures dédiées, des systèmes de signalisation avancés ainsi que des solutions ferroviaires numériques d'avant-garde.

S'appuyant sur un réseau international composé de 87.800 collaborateurs déployés à travers 61 pays, le constructeur européen associe une expertise technique de niveau mondial à une forte présence sur chaque marché local. Cette synergie d'expertises vise à offrir aux voyageurs des déplacements toujours plus intelligents, plus écologiques et plus pratiques.

En concrétisant cette commande de 200 rames Metropolis avec Alstom, le groupe Vingroup offre à Hanoï les moyens de concrétiser ses ambitions ferroviaires. Cette alliance stratégique marque une étape majeure vers l'édification d'un réseau de transport moderne, écologique et autonome, destiné à transformer durablement le visage de la capitale vietnamienne.

Hông Anh/CVN