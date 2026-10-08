Quang Ninh : un nouvel élan pour la croissance en fin d’année

La ville de Quang Ninh (Nord) a maintenu une forte dynamique de croissance au cours des neuf premiers mois de 2026, avec un produit intérieur brut régional en hausse de 12,54%, grâce à l’amélioration de l’environnement d’investissement et des affaires, à l’intensification de la promotion des investissements et à l’accompagnement des entreprises.

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Photo : QNMG/CVN

Quang Ninh mobilise désormais ses ressources pour créer de nouveaux moteurs de croissance au cours des derniers mois de l’année, avec pour objectif de porter la croissance annuelle du produit intérieur brut régional (PIBR) à plus de 13%.

Améliorer l’environnement d’investissement

En 2026, Quang Ninh met en œuvre de manière coordonnée des mesures visant à améliorer l’environnement des affaires et à renforcer son indice de compétitivité municipale (PCI), considérant cette mission comme une priorité et prenant la satisfaction et la réussite des habitants et des entreprises comme critères d’évaluation de l’efficacité de l’appareil administratif.

La réforme des procédures administratives est considérée comme la "clé" pour attirer les investissements. La ville s’attache à revoir, réduire et simplifier les procédures, à renforcer la décentralisation et la délégation de compétences, ainsi qu’à numériser les dossiers et à fournir des services publics en ligne. Actuellement, plus de 2.100 procédures administratives relevant de sa compétence sont disponibles en ligne et peuvent être effectuées indépendamment des limites administratives..

Quang Ninh a réduit de 40% le délai de traitement de plus de 1.200 procédures administratives, permettant d’économiser plus de 8.800 journées de travail pour les habitants et les entreprises. Parmi les plus de 1.000 procédures directement liées à la production et aux activités commerciales, 703 ont été simplifiées et le délai de traitement a été réduit de 39%, soit une économie de près de 4.370 journées de travail. Le taux de dossiers traités dans les délais ou en avance au Centre de services administratifs publics atteint 99,5%.

Parallèlement à la réforme administrative, la ville s’attache à lever les "goulots d’étranglement" liés aux terrains, aux prix fonciers, aux infrastructures et aux ressources humaines. Six nouvelles zones industrielles, d’une superficie totale de 363 hectares, ont achevé leurs procédures d’investissement et ont été mises en chantier, attirant 38 projets secondaires pour un capital enregistré total de près de 1.030 milliards de dôngs.

Le modèle de mise en relation "État - École - Entreprises" contribue à répondre aux besoins en main-d’œuvre. La formation professionnelle a été renforcée pour près de 7.000 personnes et plus de 23.600 emplois ont été créés, maintenant le taux de chômage sous la barre des 2,06%.

Concentrer les efforts sur les moteurs de croissance

Photo : QNMG/CVN

L’amélioration de l’environnement d’investissement contribue à stimuler la production, les activités commerciales et les échanges. Au cours des neuf premiers mois, le chiffre d’affaires du commerce extérieur a atteint 20,4 milliards de dollars, en hausse de 34,2%.

Le PIBR du troisième trimestre a progressé de 15,04%, portant la croissance sur neuf mois à 12,54% et permettant à Quang Ninh de rester parmi les provinces et villes affichant les taux de croissance les plus élevés du pays.

Pour atteindre une croissance du PIBR de 14,96% au quatrième trimestre et dépasser 13% sur l’ensemble de l’année, la ville concentre ses ressources sur les secteurs susceptibles de générer davantage de production et de valeur ajoutée.

Dans l’industrie et la construction, Quang Ninh donne la priorité à la résolution des difficultés liées aux marchés et aux commandes des entreprises manufacturières, à la garantie de l’approvisionnement en combustibles pour la production de charbon et d’électricité, ainsi qu’à l’accélération des projets énergétiques, industriels et d’infrastructures majeures.

Dans les services, la demande continue d’être stimulée par le programme touristique automne-hiver et l’attraction de visiteurs internationaux. La ville s’attache également à lever les obstacles administratifs afin de mettre en service de grands projets commerciaux et de tirer parti de ses atouts en matière de postes-frontières, de ports maritimes et de logistique.

Dans l’agriculture, elle se concentre sur l’augmentation de la valeur des produits, le développement de la transformation, la mise en relation des débouchés commerciaux et la gestion des activités d’élevage et d’exploitation conformément aux plans établis.

Les résultats en matière d’amélioration de l’environnement d’investissement, le taux de décaissement des investissements publics et le niveau de satisfaction des entreprises seront pris en compte dans l’évaluation et le classement des cadres en fin d’année. Cette mesure vise à inciter les administrations et secteurs à poursuivre leurs efforts pour lever les difficultés, stimuler la production et les activités commerciales et maintenir la dynamique de croissance au cours des derniers mois de l’année.

Campagne d'accélération de "90 jours et nuits"

Entrant dans la phase cruciale de l'année 2026, la ville de Quảng Ninh a officiellement lancé la campagne d'émulation de pointe des "90 jours et nuits" pour accélérer et réussir une percée dans l'accomplissement des objectifs et des tâches de l'année 2026.

Début octobre, le président du Comité populaire municipal, Bùi Văn Khắng, a ainsi fixé les objectifs clés de ce sprint final : achever à 100% le déblaiement des terrains pour les projets ; décaisser 100% du plan d'investissement public conformément aux quotas assignés par le Premier ministre ; atteindre un taux de croissance du PIB régional (GRDP) supérieur à 13% pour l'ensemble de l'année ; porter le GRDP par habitant à 11.810 dollars ; réaliser un volume d'investissement total sur la zone de plus de 13.000 milliards de dôngs ; atteindre plus de 100.000 milliards de dôngs de recettes budgétaires de l'État ; créer plus de 3.000 nouvelles entreprises, portant le nombre total d'entreprises en activité à 15.200 ; et atteindre un taux d'urbanisation supérieur à 75%, etc.

Afin que cette campagne d'émulation produise des effets concrets, les services, départements, branches et localités ont mis en œuvre simultanément des mesures spécifiques. Phạm Hồng Biên, directeur du Service des finances, a affirmé que l'esprit des "90 jours et nuits" doit se concrétiser par des résultats tangibles. Le Service des finances se coordonnera avec les autres secteurs pour examiner chaque source de revenus, chaque poste de dépense ainsi que l'avancement des décaissements de chaque projet, mois par mois et semaine par semaine, afin de conseiller sur des solutions de pilotage ; tout en exploitant efficacement les sources de revenus disposant encore d'un potentiel, tout en veillant à pérenniser la base fiscale et à créer des conditions favorables au développement des entreprises.

Mai Quynh/CVN