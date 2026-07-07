Vingroup veut faire émerger l’IA vietnamienne

Lors d’une conférence nationale consacrée à l’innovation tenue récemment, Vingroup a présenté six propositions pour faire de l’intelligence artificielle et des mégadonnées les piliers des technologies stratégiques du Vietnam, avec l’ambition de développer un écosystème d’IA compétitif à l’échelle internationale.

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Le groupe Vingroup a présenté six propositions stratégiques visant à développer l’écosystème vietnamien de l’intelligence artificielle (IA) et des mégadonnées (Big Data), considérés comme les fondements permettant au Vietnam de maîtriser les technologies stratégiques et de renforcer sa compétitivité à l’ère du numérique.

Photo : VNA/CVN

Ces propositions ont été présentées par Luu Anh Tuân, directeur général adjoint de VinSmart Future et directeur exécutif du Centre de recherche en intelligence artificielle de l’Université VinUni, lors de la conférence nationale consacrée au bilan des dix-huit premiers mois de mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Selon le représentant de Vingroup, l’intelligence artificielle n’est plus seulement une technologie, mais constitue désormais une infrastructure de base au service de nombreux secteurs tels que les semi-conducteurs, la robotique, l’industrie intelligente, la santé, l’éducation, la finance ou encore la gouvernance publique. Les données représentent une ressource stratégique, tandis que l’IA permet de les transformer en connaissances, en gains de productivité et en valeur économique. Dans cette perspective, le Vietnam doit bâtir un écosystème complet afin de s’intégrer de manière autonome aux nouvelles chaînes de valeur technologiques mondiales.

Six priorités

Fort de son expérience dans ce domaine, Vingroup a formulé six propositions prioritaires.

La première consiste à mettre en place une infrastructure nationale de données pour l’IA, en considérant les données comme une ressource stratégique nationale. Le groupe recommande de normaliser les données, de développer des bases de données ouvertes, de mettre en place des mécanismes de partage sécurisé entre l’État, les entreprises et les établissements de recherche, ainsi que de créer des Data Trusts dans les secteurs clés afin de favoriser le développement de modèles d’IA adaptés aux spécificités du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La deuxième proposition vise à développer des modèles fondamentaux d’IA "Make in Vietnam". Selon Vingroup, la dépendance des entreprises vietnamiennes à l’égard des modèles étrangers entraîne des coûts élevés ainsi que des risques en matière de souveraineté technologique et de sécurité des données. Le groupe propose donc la création d’un Programme national pour l’IA consacré au développement de grands modèles de langage, de modèles multimodaux ainsi que de solutions d’IA destinées à la robotique, à l’industrie intelligente et à d’autres secteurs stratégiques. Ces modèles devraient être conçus comme des plateformes ouvertes afin de permettre aux entreprises de développer un large éventail d’applications.

La troisième proposition concerne le développement d’une infrastructure nationale de calcul dédiée à l’IA. Vingroup estime que la puissance de calcul constitue aujourd’hui le principal frein au développement de l’intelligence artificielle au Vietnam, en raison du coût élevé des infrastructures reposant sur les processeurs graphiques (GPU). Le groupe recommande donc la création d’une plateforme nationale de calcul mutualisée, comparable aux infrastructures de cloud computing, afin de permettre aux universités, aux centres de recherche et aux entreprises d’accéder à des capacités de calcul à un coût raisonnable.

La quatrième proposition porte sur la modernisation du cadre réglementaire afin de favoriser l’innovation. Vingroup préconise la mise en place rapide d’un dispositif de type AI Sandbox pour expérimenter les nouvelles technologies, l’amélioration de la réglementation relative aux données, la priorité accordée aux solutions d’IA développées au Vietnam dans les marchés publics, ainsi que l’élaboration de normes garantissant la fiabilité des systèmes d’intelligence artificielle et de mécanismes plus souples pour le financement et l’évaluation des projets de recherche.

La cinquième proposition consiste à développer les ressources humaines et attirer les talents dans le domaine de l’IA. Le groupe recommande l’élaboration d’une stratégie nationale destinée à former des experts de haut niveau, à attirer les scientifiques vietnamiens installés à l’étranger ainsi que les spécialistes internationaux, à créer des centres d’excellence en intelligence artificielle, à soutenir les start-up de DeepTech et à renforcer les liens entre l’État, les entreprises et les universités afin d’accélérer le transfert des résultats de la recherche vers l’industrie.

Enfin, Vingroup propose d’accélérer la commercialisation des solutions d’IA vietnamiennes et leur déploiement sur les marchés internationaux. Le groupe suggère la mise en œuvre du programme "Vietnam AI Global", destiné à accompagner les entreprises dans le développement de produits répondant aux normes internationales, la protection de la propriété intellectuelle, l’accès aux fonds d’investissement et l’expansion sur les marchés mondiaux. Il recommande également que les administrations publiques jouent le rôle de "premier client" (Government as the First Customer) pour les solutions d’IA "Make in Vietnam", afin d’offrir un premier marché permettant aux entreprises de perfectionner leurs technologies avant leur internationalisation.

Selon Vingroup, grâce à une population jeune, à un marché numérique en pleine expansion et à une importante communauté d’experts vietnamiens des technologies à travers le monde, le Vietnam dispose de solides atouts pour devenir un acteur majeur des technologies stratégiques, à condition de mettre en place un cadre réglementaire favorable et d’investir de manière cohérente dans les données, les infrastructures, les ressources humaines et l’innovation.

Xuân Lôc/CVN