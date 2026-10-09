VinFast déploie son réseau de motos électriques en Inde

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a signé, le 8 octobre, des lettres d’intention avec plus de 50 concessionnaires de deux-roues électriques répartis dans 15 États et territoires de l'Inde. Cette initiative marque le lancement de son premier réseau de distribution de motos électriques sur ce marché.

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Photo : Vinfast/CVN

La cérémonie de signature s’est tenue dans le complexe de fabrication de véhicules de VinFast, à Hai Phong, à l’occasion d’une visite de travail de concessionnaires partenaires indiens au Vietnam.

Aux termes de ces accords, VinFast et ses partenaires prévoient d’ouvrir plus de 50 showrooms dans 34 villes réparties sur 15 États et territoires de l’Inde.

Le réseau couvrira la région de la capitale nationale (Delhi NCR), le Rajasthan et le Pendjab, dans le nord du pays ; le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh et l’Uttar Pradesh, dans le centre ; le Maharashtra et le Gujarat, dans l’ouest ; le Karnataka, le Telangana, le Tamil Nadu, le Kerala et l’Andhra Pradesh, dans le sud ; ainsi que le Bengale-Occidental et l’Odisha, dans l’est.

Selon VinFast, ces régions disposent d’un marché important des deux-roues et offrent un fort potentiel d’électrification des transports. L’expansion de son réseau doit permettre à l’entreprise de rapprocher ses solutions de mobilité électrique des consommateurs indiens.

Photo : VNA/CVN

Lors de leur séjour au Vietnam, les partenaires indiens ont visité le complexe de fabrication de VinFast à Hai Phong afin de découvrir l'ampleur et les normes de fabrication de l'entreprise. Ils ont également pu constater la présence croissante des motos électriques VinFast sur le marché vietnamien.

Vo Thi Câm Tu, directrice générale de la division des marchés internationaux pour les motos électriques VinFast, a déclaré que l'Inde figurait parmi les marchés les plus importants de la stratégie de croissance mondiale de l'entreprise. "Cette signature témoigne de notre engagement à long terme envers l'Inde, ainsi que de nos attentes et de notre confiance quant à l'immensité et au potentiel de ce marché", a-t-elle affirmé.

De son côté, Anurag Saxena, PDG de VinFast India E-Scooters, a souligné que ce partenariat avec plus de 50 concessionnaires, répartis dans 15 États et territoires et 34 villes, marquait le début des efforts de VinFast pour étendre sa présence sur le marché indien des motos électriques. L'entreprise déploie également des infrastructures de recharge et renforce ses services après-vente afin de garantir aux clients le soutien nécessaire, a-t-il précisé.

VinFast est entré sur le marché indien de la mobilité électrique en 2025, en lançant ses activités dans le secteur des voitures électriques, notamment la distribution, la fabrication et l’assemblage. La signature de ces lettres d’intention marque désormais le lancement de son réseau de distribution de deux-roues électriques dans le pays.

L’Inde a enregistré 21,41 millions de ventes de deux-roues au cours de l’exercice 2025-2026, confirmant son statut de premier marché mondial pour cette catégorie de véhicules. Les deux-roues électriques n’ont représenté que 6,54% des immatriculations totales, selon les données citées. Cette proportion souligne le potentiel de développement de la mobilité électrique et les perspectives de croissance que ce marché pourrait offrir à VinFast.

VNA/CVN