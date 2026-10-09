Vietnam et Laos renforcent leurs "liens stratégiques" dans le domaine économique

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, en visite au Laos, et son homologue lao Saleumxay Kommasith ont participé, dans l’après-midi du 8 octobre à Vientiane, à la Conférence de promotion des investissements Vietnam - Laos.

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Photo : VNA/CVN

La conférence a réuni des responsables des ministères, secteurs, ainsi que de nombreux représentants des milieux d’affaires et des investisseurs vietnamiens et lao, présentant l’environnement et les politiques d’investissement du Laos, évaluant le potentiel de coopération entre les entreprises des deux pays et formulant des propositions pour lever les difficultés et les obstacles auxquels celles-ci sont confrontées. Les participants ont également échangé sur les mesures visant à promouvoir des projets de coopération concrets, notamment dans les secteurs des minerais, du caoutchouc, de l’énergie, des chemins de fer, des routes, des ports maritimes et d’autres domaines.

Selon les informations présentées lors de la conférence, les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et le Laos ont atteint près de 3 milliards de dollars en 2025, en hausse de 32,7% sur un an, soit leur niveau le plus élevé jamais enregistré. Le Laos demeure la première destination des investissements vietnamiens à l’étranger, avec plus de 300 projets et un capital enregistré total supérieur à 7 milliards de dollars. Au cours des neuf premiers mois de 2026, 24 nouveaux projets ont été enregistrés, pour un montant de 670 millions de dollars, soit 1,7 fois le niveau de la même période de 2025.

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Les deux parties accélèrent actuellement plusieurs projets de connexion des infrastructures stratégiques, notamment l’autoroute Hanoï - Vientiane, la ligne ferroviaire Vientiane - Vung Ang, le port de Vung Ang, ainsi que les infrastructures énergétiques et la coopération dans le domaine de l’électricité. Les projets menés par les entreprises vietnamiennes ont créé des emplois et amélioré les revenus de centaines de milliers de travailleurs lao, tout en contribuant en moyenne à hauteur d’environ 300 millions de dollars par an au budget de l’État lao.

Lors de la conférence, les deux Premiers ministres ont souligné qu’il s’agissait d’une occasion importante de concrétiser les accords conclus par les dirigeants de haut rang des deux pays, notamment l’objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d’ici à 2030. Ils ont reconnu avec franchise que la coopération économique bilatérale présentait encore des limites. Au cours des huit premiers mois de 2026, les échanges commerciaux bilatéraux n’ont atteint qu’environ 1,65 milliard de dollars.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a affirmé que les dirigeants des deux pays considéraient depuis toujours la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement comme un pilier solide, à la hauteur de leurs relations de "grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de liens stratégiques" entre le Vietnam et le Laos.

Il a proposé de concrétiser les "liens stratégiques" dans le domaine économique en mettant l’accent sur la coordination des institutions et des politiques, la connectivité des infrastructures de transport, la logistique, l’énergie, les sciences et technologies ainsi que la transformation numérique.

À cet égard, selon le Premier ministre Lê Minh Hung, les deux parties doivent accélérer la construction de l’autoroute Hanoï - Vientiane, assurer l’exploitation efficace du port de Vung Ang et élaborer rapidement une solution appropriée pour la réalisation de la ligne ferroviaire Vientiane - Vung Ang. Premièrement, elles doivent également renforcer leur coopération en matière d’achat et de vente d’électricité et d’interconnexion des réseaux électriques. Ces actions constituent le socle nécessaire pour atteindre l’objectif de 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux d’ici à 2030.

Deuxièmement, les deux pays doivent améliorer conjointement leur environnement d’investissement et des affaires.

Troisièmement, ils doivent renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération, notamment le rôle du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos.

Quatrièmement, ils doivent accélérer la mise en œuvre des projets.

Cinquièmement, ils doivent poursuivre l’élargissement des investissements à de nouveaux secteurs, tels que l’agriculture de haute technologie, la transformation approfondie des minerais, les énergies renouvelables, la logistique, la finance et la banque, la transformation numérique et le tourisme.

Pour sa part, le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith a souligné la nécessité d’intensifier la coopération et le soutien mutuel.

Il a affirmé que la partie lao prenait en considération les propositions et recommandations des entreprises vietnamiennes afin de poursuivre l’amélioration de l’environnement des affaires, de la gestion et de la promotion des investissements, et de faciliter davantage la mise en œuvre des projets d’investissement vietnamiens pour les rendre plus efficaces.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre lao a appelé les entreprises des deux pays, publiques comme privées, à resserrer leur coopération. Il les a également encouragées à s’entraider et à partager leurs expériences technologiques dans un esprit fraternel, afin de favoriser le développement des entreprises lao.

Il a invité les investisseurs vietnamiens, en particulier les grandes entreprises, à se rendre plus nombreux au Laos pour y explorer les possibilités d’investissement dans les secteurs prioritaires et encouragés par le gouvernement lao. Il a également demandé aux entreprises et investisseurs vietnamiens de continuer à signaler rapidement les difficultés rencontrées, assurant que la partie lao resterait à leur écoute, prendrait en compte leurs retours et travaillerait avec eux à leur résolution complète.

En marge de la conférence, les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie de remise de 17 certificats d’investissement et accords de coopération.

VNA/CVN