4e plénum du Comité central : transformer les ressources en moteurs de développement

Dans son discours d’ouverture du 4 e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIV e mandat, le 5 octobre 2026, le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre axes de discussion, dont la définition des priorités pour 2027 et l’utilisation efficace des ressources afin de favoriser un développement rapide et durable du pays.

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Le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que 2027 devait être une année d’accélération et de percée, permettant de créer une nouvelle dynamique pour atteindre les objectifs fixés pour l’ensemble du mandat.

Le Comité central est appelé à examiner attentivement les objectifs généraux, les principaux indicateurs et les mesures prioritaires, notamment les conditions nécessaires pour porter la croissance du PIB à 10% ou plus, tout en maintenant l’inflation autour de 4,5%.

Photo: VNA/CVN

Il s’agit notamment d’identifier les leviers permettant de transformer les ressources disponibles en capacités réelles de production, d’investissement et de développement, en levant les obstacles institutionnels et en renforçant la capacité d’absorption des capitaux, les infrastructures, l’approvisionnement énergétique et les ressources humaines.

Pour la période 2026-2030, le Vietnam entend poursuivre une croissance à deux chiffres tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en préservant les grands équilibres de l’économie.

Les ministères, secteurs et collectivités locales doivent accélérer le perfectionnement du cadre institutionnel du développement et réaliser des avancées majeures dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois afin de libérer les ressources au service de l’investissement, de la production et des activités commerciales.

La rationalisation de l’appareil administratif, l’amélioration de la qualité des cadres et fonctionnaires, le renforcement de la discipline administrative ainsi que la lutte contre la corruption et le gaspillage figurent également parmi les priorités.

Dans le domaine des sciences, des technologies et de l’innovation, les ministères et secteurs sont appelés à poursuivre la révision et le perfectionnement des mécanismes et politiques novateurs, tout en accordant la priorité au développement des ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans les domaines technologiques stratégiques tels que l’intelligence artificielle, le big data, les semi-conducteurs, la cybersécurité et les technologies numériques de nouvelle génération.

Le développement des infrastructures constitue un autre axe majeur, avec l’accélération des projets nationaux clés et des infrastructures stratégiques à dimension régionale, afin de créer de nouveaux moteurs de croissance.

Pour transformer les ressources nationales en capacités de développement économique en 2027, il est nécessaire de réaliser des avancées majeures dans la mise en œuvre des institutions, de renforcer les capacités d’action des cadres, d’accélérer le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, et de mobiliser efficacement les investissements publics, tout en renforçant la maîtrise technologique des entreprises nationales et la valeur ajoutée nationale dans les chaînes d’approvisionnement.

Selon cette orientation, la mobilisation efficace des ressources passe d’abord par la libération des capitaux d’investissement et le déblocage de milliers de projets en suspens. Elle suppose également de développer les ressources humaines hautement qualifiées, d’accroître les investissements dans la recherche-développement (R&D), de développer l’économie numérique et l’économie des données et d’augmenter la contribution de la productivité globale des facteurs (PGF) à la croissance.

Le Vietnam doit en outre améliorer la transparence des politiques, l’environnement d’investissement et la gouvernance publique, tout en optimisant l’utilisation des terres, de l’eau et des ressources minérales et en développant les énergies propres et l’économie circulaire.

À l’heure actuelle, les ressources destinées au développement économique du Vietnam ne sont, dans l’ensemble, pas encore exploitées avec une efficacité maximale. Plusieurs facteurs limitent leur rendement : un niveau élevé des investissements et de l’ICOR, synonyme d’une forte mobilisation de capitaux pour une rentabilité encore limitée ; une main-d’œuvre insuffisamment qualifiée, marquée par une pénurie de travailleurs hautement qualifiés et d’ingénieurs technologiques ; de faibles dépenses de R&D rapportées au PIB ; un soutien encore insuffisant au secteur privé ; ainsi qu’une forte dépendance à l’égard des IDE.

Une utilisation insuffisamment efficace des ressources pourrait ralentir la croissance et accroître le risque pour le Vietnam de tomber dans le piège du revenu intermédiaire, avec une productivité du travail et une contribution de la productivité totale des facteurs (PTF) inférieures aux attentes, compromettant ainsi l’objectif d’une croissance à deux chiffres.

VNA/CVN