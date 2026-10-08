Les produits vietnamiens renforcent leur présence dans le réseau Lotte Mart

Le 8 octobre, dans la mégapole du Sud, e Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et la société par actions du Centre commercial Lotte Vietnam ont inauguré la Semaine de réseautage et de présentation des produits vietnamiens au sein du système de distribution moderne de Lotte Vietnam 2026.

>> Réseautage et présentation de produits vietnamiens chez Central Retail Vietnam

>> Target et Walmart renforcent leur recherche de fournisseurs vietnamiens

>> De belles perspectives pour les produits vietnamiens dans la grande distribution thaïlandaise

L’événement témoigne des efforts déployés pour accompagner les entreprises vietnamiennes dans la promotion et la commercialisation de produits de qualité auprès des consommateurs grâce au réseau de distribution moderne de Lotte Vietnam. À l’issue de la cérémonie d’ouverture, l’espace d’exposition et de présentation des produits vietnamiens a ouvert ses portes au public du 8 au 12 octobre dans les supermarchés Lotte Mart Vietnam à travers le pays.

Lors de l’événement, Lee Yong Ho, directeur supérieur du Centre de produits de LOTTE MART Vietnam, a déclaré que ce programme de réseautage commercial constituait une étape importante dans la coopération entre les entreprises de distribution et l’ITPC en faveur de la consommation de produits vietnamiens.

Concernant les orientations d’approvisionnement pour les prochaines années, le représentant de LOTTE MART Vietnam a indiqué que l’entreprise s’attachait à élargir son réseau de fournisseurs réputés afin de diversifier l’offre proposée aux consommateurs. Dans le cadre de cette édition, qui réunit plus de 40 entreprises issues de différents secteurs, le réseau de supermarchés procédera à l’évaluation des produits et échangera avec les fabricants sur les solutions permettant de renforcer leur compétitivité et de garantir le respect des normes en matière de qualité, de sécurité et d’origine.

Privilégiant les produits sûrs et innovants ainsi que ceux mettant en valeur les spécificités régionales, LOTTE MART Vietnam a réaffirmé son engagement à accompagner les entreprises vietnamiennes dans le développement de leurs marques et leur accès à des marchés plus vastes.

De son côté, Lê Anh Hoàng, directeur adjoint de l’ITPC, a souligné l’importance stratégique et pratique de la Semaine commerciale de cette année. Selon lui, dans un contexte économique et commercial mondial marqué par de fortes incertitudes, la hausse des coûts des intrants et l’évolution des politiques internationales posent de nombreux défis à la production et aux activités commerciales.

La diversification des marchés d’exportation, l’exploitation du potentiel du marché intérieur et le renforcement des liens entre production et distribution constituent donc, selon lui, des leviers essentiels pour élargir les débouchés et accroître la compétitivité des produits vietnamiens.

Au fil des années, l’ITPC a collaboré avec de grandes entreprises nationales et internationales de distribution et de vente au détail pour organiser deux programmes : la "Semaine du réseautage commercial" et l’"Espace vitrine des produits vietnamiens". Ces initiatives sont devenues des rendez-vous annuels de la promotion commerciale, offrant aux entreprises vietnamiennes l’occasion de présenter des produits de qualité et des marques reconnues, notamment ceux récemment développés par les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes entreprises innovantes.

Les produits de 40 entreprises mis à l’honneur

Cette année, plus de 100 entreprises se sont inscrites au programme. Parmi elles, 40 ont été sélectionnées pour présenter leurs produits emblématiques dans des secteurs variés : agriculture, agroalimentaire, boissons, articles ménagers, cosmétiques et artisanat.

Le point d’orgue de cette série d’activités est le Programme de réseautage commercial, destiné à accompagner les entreprises vietnamiennes dans la commercialisation de leurs produits au sein du réseau de supermarchés Lotte Vietnam en 2026. Organisé le matin du 9 octobre, il a permis à l’ITPC de faciliter les rencontres directes, les échanges et l’évaluation des capacités des fournisseurs par les responsables de départements et les directeurs des achats de Lotte Vietnam.

Cette évaluation s’est appuyée sur des critères rigoureux portant notamment sur les certifications de qualité, les déclarations de conformité, les processus de production et les capacités d’approvisionnement.

Ces échanges directs avec les responsables de Lotte Vietnam ont permis aux entreprises participantes d’évaluer leurs produits, de mieux cerner les tendances de consommation et d’adapter leur production en conséquence. Cette démarche devrait contribuer à améliorer progressivement la qualité, le design et le conditionnement des produits, tout en renforçant leur compétitivité sur le marché intérieur et leur potentiel d’exportation.

À travers ce programme, l’ITPC espère accélérer l’accès des consommateurs vietnamiens et internationaux aux produits de marques vietnamiennes. L’initiative devrait également aider les entreprises à mieux répondre aux attentes du marché, à consolider leurs marques et à renforcer progressivement la présence des produits vietnamiens sur les marchés internationaux.

Texte et photos : Tân Dat/CVN