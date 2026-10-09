La filière bois vietnamienne mise sur le marché intérieur

Face aux incertitudes persistantes sur les marchés internationaux, la filière bois vietnamienne entend mieux exploiter le potentiel du marché intérieur afin de diversifier ses débouchés, d'accroître la valeur de ses produits et de soutenir sa croissance.

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Photo : Duc Thành/CVN

Selon l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (Vietnam Timber and Forest Product Association - VIFOREST), le marché intérieur pourrait devenir un pilier complémentaire aux exportations, permettant aux entreprises de maintenir leur production, leurs emplois et leur trésorerie.

Estimé à environ 5 milliards de dollars en 2025, ce marché pourrait atteindre entre 7 et 7,7 milliards de dollars d'ici 2030, soit une croissance annuelle de 7 à 9%. Il s'agit toutefois d'un scénario hypothétique et non d'une prévision officielle.

Certaines entreprises ont déjà commencé à se réorienter vers le marché national pour développer leurs marques.

Photo : Ha Lan/CVN

Nguyên Minh Cuong, directeur général de la société Minh Long Wood, a indiqué qu'après avoir étudié pendant près de 13 ans les marchés européen, indien, chinois et américain, son entreprise avait changé de cap. Aujourd'hui, environ 95% de ses activités sont consacrées au marché intérieur, contre 3 à 5% aux exportations.

Malgré son fort potentiel, le marché vietnamien présente encore des lacunes en matière de qualité, d'origine et de traçabilité des produits, soulignent les experts.

Selon eux, son développement passe avant tout par la mise en place d'un marché fondé sur la légalité, la qualité et la durabilité, avec des normes claires concernant les matières premières et les produits.

Les marchés publics sont également considérés comme un levier potentiel pour stimuler la demande intérieure.

Parallèlement à l’expansion des exportations, VIFOREST prévoit d'encourager les entreprises à fournir du bois, des matériaux dérivés et du mobilier aux projets de logements sociaux, aux écoles, aux hôpitaux, aux administrations, aux hôtels, aux complexes touristiques ainsi qu'aux projets d'infrastructures en cours de réalisation.

Les entreprises sont ainsi appelées à privilégier le design, la qualité, les services, les marques et la transparence sur l'origine des produits plutôt que la seule concurrence par les prix, afin de renforcer leur valeur ajoutée et leur compétitivité sur le marché national.

VNA/CVN