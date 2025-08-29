Marchés mondiaux : nouveaux records à Wall Street, l'Europe sans grand élan

Les Bourses mondiales ont terminé en ordre dispersé jeudi 27 août, digérant la révision à la hausse du PIB des États-Unis au deuxième trimestre et les résultats du géant technologique américain Nvidia, première capitalisation boursière au monde.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

En Europe, Paris a terminé sur un gain de 0,24%, Francfort est resté stable (-0,03%) et Londres a cédé 0,42%, tandis que Milan a pris 0,23%.

À Wall Street, les indices S&P 500 (+0,32%%) et Dow Jones (+0,16%) ont dépassé de nouveaux sommets en clôture, atteignant respectivement 6.501,86 points et 45.636,90 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,53%. Sur le marché obligataire, vers 20h45 GMT, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans s'affichait à 4,20%, contre 4,24% mercredi 27 août en clôture.

Le billet vert reculait de 0,35% face à la monnaie unique, à 1,1680 dollar pour 1 euro.

Les cours du pétrole ont pris de la vitesse jeudi 28 août. Le prix du baril de Brent a pris 0,84% à 68,62 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate a gagné 0,70% à 64,60 dollars.

