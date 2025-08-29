Marchés mondiaux : nouveaux records à Wall Street, l'Europe sans grand élan

>> Les marchés mondiaux indécis, tournés vers l'actualité américaine
>> Les marchés mondiaux en grande forme après le coup de frein à la tension commerciale
>> Les marchés mondiaux terminent la semaine en hausse après la trêve commerciale sino-américaine
|Opérateurs de la Bourse de New York.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
En Europe, Paris a terminé sur un gain de 0,24%, Francfort est resté stable (-0,03%) et Londres a cédé 0,42%, tandis que Milan a pris 0,23%.
À Wall Street, les indices S&P 500 (+0,32%%) et Dow Jones (+0,16%) ont dépassé de nouveaux sommets en clôture, atteignant respectivement 6.501,86 points et 45.636,90 points.
L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,53%. Sur le marché obligataire, vers 20h45 GMT, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans s'affichait à 4,20%, contre 4,24% mercredi 27 août en clôture.
Le billet vert reculait de 0,35% face à la monnaie unique, à 1,1680 dollar pour 1 euro.
Les cours du pétrole ont pris de la vitesse jeudi 28 août. Le prix du baril de Brent a pris 0,84% à 68,62 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate a gagné 0,70% à 64,60 dollars.
APS/VNA/CVN