Les marchés mondiaux terminent la semaine en hausse après la trêve commerciale sino-américaine

Photo : Xinhua/VNA/CVN

En Europe, Paris a progressé de 0,42%, Francfort de 0,30% et Londres de 0,59%. Milan a également gagné 0,59%.

À Wall Street, le Dow Jones a gagné 0,78%, l'indice Nasdaq a progressé de 0,52% et l'indice élargi S&P 500 de 0,70%.

À l'issue de négociations le week-end dernier en Suisse, Pékin et Washington avaient annoncé une suspension de l'essentiel de leurs droits de douane punitifs décidés dans la foulée de l'offensive commerciale protectionniste lancée par Donald Trump début avril.

Dans le cadre de cet accord, les États-Unis ont accepté d'abaisser leurs surtaxes douanières sur les produits chinois à 30%, tandis que la Chine réduira les siennes à 10% sur les biens américains.

"La promesse de progrès supplémentaires en matière d'accords commerciaux (...) renforce l'image positive de la croissance" américaine, commente Christopher Low, de FHN Financial.

Le 2 avril, le président américain Donald Trump avait imposé au monde entier des droits de douane massifs sur les biens importés par les États-Unis, dont une taxe plancher de 10%, avant de faire en grande partie marche arrière devant le bouleversement de l'ordre économique international.

Des discussions ont été engagées avec plusieurs pays, ainsi que l'Union européenne.

Toutefois, il "subsiste toujours une immense incertitude" quant à "l'effet économique des droits de douane" restants, relève Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique pour Lombard Odier IM.

La confiance des consommateurs a continué à reculer en mai aux États-Unis, alors que les analystes s'attendaient au contraire à une légère remontée sur fond de détente commerciale, selon un indice publié vendredi 16 mai.

"Les ménages ont fait part de leur angoisse face à la hausse des prix et de leurs inquiétudes quant à l'inflation induite par les droits de douane dans les mois à venir", écrit dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Le DG de Novo Nordisk quitte ses fonctions

Plombé par un titre qui dégringole depuis près d'un an, le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk (-1,81% à Copenhague, -2,69% à New York), connu pour ses traitements contre le diabète et l'obésité, a annoncé vendredi 16 mai se séparer de son directeur général Lars Fruergaard Jørgensen.

Sur les douze derniers mois, l'action de Novo Nordisk a chuté de plus de 50% et depuis le 1er janvier, la baisse est de plus de 30%.

Le groupe est aussi plombé par les bons résultats de son concurrent Eli Lilly.

Richemont bondit

Richemont, géant du luxe propriétaire de la maison Cartier, a publié vendredi 16 mai un bénéfice net annuel en hausse de près de 16,8% à 2,75 milliards d'euros, porté par ses activités de joaillerie.

Salué à la Bourse de Zurich, son titre a bondi de 6,94%.

Le pétrole et le dollar avancent

Les cours du pétrole ont gagné du terrain vendredi 16 mai, profitant d'un nouvel élan d'optimisme quant à la détente de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, qui pourrait avoir un impact positif sur la demande de brut.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a avancé de 1,36% à 65,41 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, a gagné 1,41% à 62,49 dollars.

Sur le marché des changes, vers 20h40 GMT, le billet vert prenait 0,35% face à la monnaie unique, à 1,1148 dollar pour un euro.

Côté emprunt, le taux d'intérêt des emprunts d'État américains à dix ans évoluait autour de 4,44%, contre 4,43% jeudi 15 mai en clôture.

AFP/VNA/CVN