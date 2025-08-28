La coopération de l'OCS bat son plein et donne un élan à l'économie mondiale

Sous l'impulsion de l'essor du commerce et du tourisme transfrontaliers, le Centre international de coopération frontalière sino-kazakhe de Horgos a connu ces dernières semaines une forte augmentation de la fréquentation transfrontalière, avec plus de 30.000 passages quotidiens.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon un bilan établi le 11 juillet, plus de cinq millions de traversées transfrontalières avaient été enregistrées cette année dans ce centre de 5,6 km², soit une augmentation de 73% par rapport à l'année précédente. Le centre est situé en partie à Horgos, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le Nord-Ouest de la Chine, et en partie au Kazakhstan.

En tant que zone de démonstration de la coopération régionale dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), le centre a été témoin de liens économiques et commerciaux toujours plus étroits entre les membres de cette organisation créée il y a 24 ans par la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.

Forte de dix États membres, de deux États observateurs et de 14 partenaires de dialogue, l'OCS représente désormais près de la moitié de la population mondiale, un quart de la superficie terrestre du globe et environ un quart du PIB mondial. Depuis sa création en 2001, l'OCS est devenue une organisation apportant certitude et vitalité dans un paysage économique mondial souvent instable, selon des analystes.

Alors que des dirigeants d'Asie, d'Europe et d'Afrique se réuniront les 31 août et 1er septembre dans la ville portuaire de Tianjin, dans le nord de la Chine, pour le plus grand sommet de l'OCS de l'histoire, cette réunion devrait tracer les grandes lignes du développement futur du groupe et apporter davantage de vitalité à l'économie mondiale.

Des relations économiques et commerciales robustes

Dans la section chinoise du Centre international de coopération frontalière sino-kazakhe de Horgos, plus de 2.000 magasins, dont quelque 200 boutiques hors taxes, proposent plus de 1.000 types de produits provenant d'une quarantaine de pays. Chaque touriste peut acheter jusqu'à 8.000 yuans (environ 1.125 dollars) de produits hors taxes par jour.

"Les produits tels que les chocolats du Kazakhstan et les chapeaux traditionnels de l'ethnie kazakhe de Chine sont particulièrement populaires", explique Lin Zixuan, propriétaire d'un magasin dans le centre, précisant que son chiffre d'affaires quotidien atteint jusqu'à 100.000 yuans les jours de forte affluence.

La forte vitalité commerciale au sein de l'organisation incarne les liens économiques et commerciaux croissants entre la Chine et les autres membres de l'OCS ces dernières années, avec une coopération couvrant divers secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et les technologies.

Sur la seule année 2024, les échanges commerciaux de la Chine avec les autres membres de l'OCS ont atteint 3.650 milliards de yuans, soit 36,3 fois le niveau enregistré lors de la création de l'organisation.

L'élan solide de la coopération commerciale s'est poursuivi cette année malgré les incertitudes externes croissantes. Selon les données officielles, les échanges commerciaux de la Chine avec les autres membres de l'OCS ont atteint 2.110 milliards de yuans entre janvier et juillet cette année, soit une hausse annuelle de 3%.

Coopératon pionière dans les secteurs émergents

Dans les vastes prairies de la région d'Akmola, au Kazakhstan, plus de 40 éoliennes se dressent, convertissant le vent en électricité propre acheminée vers Astana, la capitale du pays.

Construite et exploitée par une entreprise chinoise, cette ferme éolienne a été mise en service en septembre 2023, devenant la plus grande du genre à cette époque dans ce pays d'Asie centrale.

Au Kirghizistan, le réseau 5G construit avec la participation d'entreprises chinoises couvre désormais les grandes villes du pays, y faisant passer le taux de pénétration d'Internet de 43% à plus de 70%. Parallèlement, au Tadjikistan, la plateforme de santé numérique développée conjointement avec la Chine a permis d'assurer une couverture complète des consultations médicales à distance, au bénéfice des habitants des régions isolées.

Photo : CTV/CVN

Comme le montrent ces projets, les membres de l'OCS s'orientent vers une coopération plus étroite dans les secteurs émergents, notamment les énergies propres, la protection de l'environnement, les véhicules à énergie nouvelle et l'économie numérique.

Grâce à la coopération dans l'e-commerce transfrontalier, davantage de produits de qualité provenant des membres de l'OCS entrent sur le marché chinois. En 2024, les importations transfrontalières de la Chine en provenance des autres membres de l'OCS ont bondi de 34%.

La Chine joue un rôle important au sein de l'OCS et est le moteur de son développement, a déclaré l'expert kirghize Igor Shestakov, lors d'une récente interview accordée à l'Agence de presse Xinhua (Chine Nouvelle).

L'inclusivité et les bénéfices mutuels comme objectifs

Saluant les efforts déployés par la Chine pour tenir son engagement à soutenir les États membres de l'OCS sans imposer de conditions politiques, M. Shestakov a déclaré que cette approche incarnait l'Esprit de Shanghai, lequel met l'accent sur la confiance mutuelle, les bénéfices réciproques, l'égalité, les consultations, le respect de la diversité des civilisations et la recherche d'un développement commun.

Fin 2024, les investissements cumulés de la Chine dans les Etats membres, observateurs et partenaires de dialogue de l'OCS avaient dépassé les 140 milliards de dollars.

Selon Yasiru Ranaraja, expert sri-lankais en affaires internationales et directeur fondateur de l'Initiative "Ceinture et Route" au Sri Lanka, l'OCS n'a cessé de croître et de s'étendre au cours des 24 dernières années, ce qui reflète son inclusivité, ainsi que son attractivité et sa vitalité. Le Sri Lanka est un partenaire de dialogue de l'OCS.

Le fait que de nombreux pays souhaitent rejoindre l'OCS en tant que partenaires de dialogue et membres témoigne de la reconnaissance de cette organisation par la communauté internationale, a-t-il expliqué.

Il a ajouté que l'OCS offrait une plateforme précieuse pour la coopération entre les pays du Sud global. Alors que le monde est confronté à des défis, tels que les conflits géopolitiques et le protectionnisme, l'OCS représente "une vision plus juste et plus inclusive de la gouvernance régionale".

Xinhua/VNA/CVN