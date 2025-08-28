La LA appelle à une coopération arabe renforcée dans le domaine de l'IA et à une augmentation des investissements

Le Secrétaire général de la Ligue arabe (LA), Ahmed Aboul-Gheit, a appelé le 27 août les pays arabes à renforcer leur coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et à stimuler les investissements dans la recherche et le développement.

>> Le chef de la Ligue arabe condamne les attaques israéliennes répétées en Syrie

>> Des dirigeants des pays arabes à Bagdad pour le Sommet de la Ligue arabe

>> Le Vietnam espère des liens plus solides et plus efficaces avec la Ligue arabe

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans son discours prononcé lors de l'ouverture du premier Forum arabe annuel sur l'IA dans la ville côtière égyptienne de New Alamein, M. Gheit a également appelé les États arabes à adopter la charte éthique de la Ligue arabe sur l'IA, qui a été approuvée le mois dernier en tant que document d'orientation visant à garantir "une utilisation responsable et équitable de l'IA, tout en respectant les spécificités culturelles et les valeurs sociales de la région arabe", a déclaré la LA dans un communiqué.

Le ministre égyptien des Communications et des Technologies de l'information, Amr Talaat, a dit que la coopération arabe en matière d'IA "n'est plus un luxe mais une nécessité urgente", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Il a souligné la nécessité de renforcer la collaboration arabe en matière d'IA grâce à un cadre institutionnel, ajoutant que l'Égypte a proposé la création d'un conseil des ministres arabes chargé de l'IA et des technologies émergentes sous l'égide de la Ligue arabe afin de coordonner les politiques et de renforcer le rôle des pays arabes dans ce domaine.

Il a ajouté que l'Égypte accueillera le premier sommet "AI Everything Middle East and Africa" en février 2026 afin de renforcer la coopération régionale dans ce domaine.

Organisé par l'Académie arabe des sciences, des technologies et du transport maritime en coopération avec le Secrétariat général de la Ligue arabe, ce forum de deux jours vise à faire progresser la coopération arabe dans le domaine de l'IA et à faciliter l'échange d'expertise et d'idées sur les derniers développements et défis. Il a réuni des responsables, des diplomates, des universitaires, des experts et des chefs d'entreprises arabes.

Xinhua/VNA/CVN