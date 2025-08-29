Le dollar stable face aux autres devises

Le dollar s'accorde une pause jeudi 28 août dans l'attente de nouvelles données sur l'état de l'économie américaine qui pourraient éclairer les marchés sur la stratégie de la Réserve fédérale (Fed).

Durant les séances matinales, le billet vert refluait de 0,08% par rapport à la monnaie unique, à 1,1649 dollar pour un euro et lâchait à peine 0,05% face à la livre, à 1,3505 dollar.

Les cambistes scrutent la publication plus tard dans la séance du PIB américain au deuxième trimestre, suivi vendredi 29 août de celle de l'indice PCE pour juillet aux États-Unis, jauge d'inflation surveillée de près par la Fed.

Par ailleurs, les investisseurs restent attentifs à l'évolution de la situation économique en Europe, avec la publication du compte-rendu de la réunion de juillet de la Banque centrale européenne (BCE).

