Les créations d'entreprises ralentissent leur progression en juillet

Les créations d'entreprises en France ont continué d'augmenter en juillet, moins rapidement qu'en juin mais portant le nombre de créations à un record historique, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique publiés mercredi 27 août.

En juillet, 99.632 entreprises ont été créées, soit une hausse de 0,7% par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables. En juin, l'augmentation était de 3% (chiffre révisé à la baisse).

Ces 99.632 créations marquent un "nouveau maximum historique", précise l'Insee.

Dans le détail sur un mois, l'Insee relève 25.178 nouvelles sociétés (+0,4%), 9.042 nouvelles entreprises individuelles (-1,4%), et 65.413 micro-entreprises (+1,1%).

Les créations d'entreprises "rebondissent" dans le commerce (+4,9% après -1,9% en juin), "elles repartent à la hausse dans l'enseignement, la santé, l'action sociale" (+2,7% après -0,1%) et continuent leur hausse dans les activités de soutien aux entreprises (+1,8% après +2,5%).

En revanche, "elles se replient dans la construction" (-2,4% après +13,3%) et chutent dans l'industrie (-11,4% après +13,3%).

Sur trois mois, de mai à juillet, le nombre d'entreprises créées (en cumulé) a augmenté de 4,2% par rapport à la même période de l'année précédente, tiré par le commerce (+6.300 créations, dont 2.900 pour la vente à distance sur catalogue spécialisé).

Le secteur de la construction est celui qui enregistre la plus forte baisse (-1.100 créations).

Sur les douze derniers mois, d'août 2024 à juillet 2025, le nombre total d'entreprises créées est "quasi stable" (-0,02%), en glissement annuel, en données brutes.

Les créations d'entreprises individuelles classiques ont chuté (-12,1%), sur douze mois, tandis que les immatriculations de micro-entrepreneurs (+0,9%) ont augmenté tout comme les créations de sociétés (+1,9%).

