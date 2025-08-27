La start-up allemande Isar Aerospace décroche son premier contrat avec l'ESA

La start-up allemande Isar Aerospace a annoncé mercredi 27 août avoir remporté ses premiers contrats de lancement de satellites auprès de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de la Commission européenne, une avancée vers l'accès à l'espace depuis l'Europe dans un secteur dominé par SpaceX.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ces accords portent sur deux missions qui seront confiées au lanceur Spectrum développé par Isar Aerospace à partir de 2026, selon un communiqué.

Ils interviennent dans le cadre de l'initiative européenne "Flight Ticket" qui permet à l'ESA et à la Commission européenne de réserver des vols auprès de start-up européennes.

Les vols doivent être opérés depuis le nouveau pas de tir d'Andøya, en Norvège.

Deux clients ont déjà été désignés : la start-up française Infinite Orbits, basée à Toulouse, qui testera avec son projet Tom & Jerry deux satellites capables de manœuvrer ensemble pour développer des services de maintenance et d'inspection en orbite.

Et la société néerlandaise ISISpace, spécialisée dans les petits satellites, qui pilotera la mission Cassini afin de mettre en orbite des charges utiles expérimentales dans les télécommunications ou l'observation de la Terre.

"Cet accord consacre la confiance des institutions européennes dans nos services de lancement et démontre que l'Europe mise sur ses propres acteurs", a déclaré Daniel Metzler, président et cofondateur d'Isar Aerospace, dans le communiqué.

Fondée en 2018 près de Munich, Isar Aerospace développe des lanceurs de petite et moyenne capacité pour le marché des satellites.

Le marché très concurrentiel compte aussi les allemands HyImpulse et Rocket Factory Augsburg, les français MaiaSpace et Latitude, et l'espagnol PLD Space.

AFP/VNA/CVN