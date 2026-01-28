Société

“Marché du Têt humanitaire” - Printemps Bính Ngọ 2026

Appliquant le principe selon lequel "aucun pauvre, aucune personne en difficulté ne doit être privé des cadeaux du Têt", la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville a lancé, le 27 janvier, le programme "Marché du Têt humanitaire" - Printemps Bính Ngọ 2026.

>> La "Campagne Quang Trung", une initiative à forte portée humanitaire

>> La Croix-Rouge vietnamienne renforce l’union nationale par l’action

>> Hô Chi Minh-Ville : l’empreinte des gouttes de sang généreuses en 2025

Cette activité annuelle, organisée par la Croix-Rouge municipale, vise à soutenir les personnes pauvres, les ménages en situation précaire ainsi que les groupes vulnérables, afin de leur permettre d’accueillir le Têt lunaire dans une atmosphère chaleureuse et plus abondante.

Dans la matinée du 27 janvier, au supermarché Satra Võ Văn Kiệt, la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville a remis 1.100 aides du Têt sous forme de bons d’achat, chacun d’une valeur de 500.000 dôngs, à 1.100 ménages en situation précaire, comprenant notamment des victimes de l’agent orange, des personnes handicapées, résidant dans différentes communes et quartiers de la ville. Grâce à ces bons, les bénéficiaires peuvent effectuer librement leurs achats au sein du réseau des supermarchés Satra.

Tenant avec enthousiasme son bon d’achat de 500.000 dôngs, Hà Thị Mai, habitante du quartier d’An Khánh, choisit dans son panier des produits de première nécessité pour les jours du Têt : une bouteille d’huile alimentaire, deux bouteilles de sauce de poisson, du sucre, des assaisonnements…

Elle n’oublie pas non plus d’acheter une boîte de confiseries et un paquet de biscuits afin de les disposer sur l’autel des ancêtres. “C’est la première fois que je fais les courses du Têt sans avoir à apporter d’argent. Je suis vraiment heureuse et émue. Nous n’attendons pas grand-chose pour le Têt, seulement de quoi avoir l’essentiel, pour que ces jours-là soient moins solitaires et moins douloureux”, confie-t-elle.

Devant le rayon des confiseries, Trần Duc Ân, résidant dans le quartier de Cầu Ông Lãnh, calcule discrètement le prix de chaque article afin de pouvoir acheter le plus possible pour le Têt de sa famille. Selon lui, la priorité reste les produits indispensables au repas du Têt tels que la sauce de poisson, l’huile alimentaire, les épices et assaisonnements. “Sans ce programme, nous n’aurions jamais pu faire les courses du Têt. Pour ma famille, le Têt aurait été comme un jour ordinaire, tant les difficultés sont grandes”, confie-t-il avec émotion.

Outre la possibilité de choisir directement les produits essentiels dans l’enceinte du supermarché Satra, les participants au "Marché du Têt humanitaire" - Printemps Bính Ngọ peuvent également prendre part à diverses activités festives : cueillir des bourgeons et recevoir des cadeaux du printemps, bénéficier de consultations de santé, s’initier aux premiers secours, ou encore recevoir des vêtements neufs pour le Têt.

Selon Trần Van Tuấn, vice-président de la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville, ce programme a permis de mobiliser plus de 121.300 aides du Têt, pour une valeur totale de 73 milliards de dôngs, destinés aux habitants en situation précaire de la ville.

Auparavant, la Croix-Rouge municipale avait également remis 1.500 colis de cadeaux du Têt sous forme de bons d’achat, chacun d’une valeur de 600.000 dôngs, à 1.200 ménages en difficulté, des victimes de l’agent orange, des personnes handicapées résidant dans les quartiers et communes de la ville, ainsi qu’à des membres en situation précaire de 14 unités affiliées. Il convient de souligner que l’organisation a aussi coordonné ses actions avec les Croix-Rouges des provinces de Gia Lai et Đắk Lắk, afin d’assurer le soutien au Têt lunaire pour 3.026 ménages touchés par des catastrophes naturelles, pour un montant total de 3,35 milliards de dôngs.

Dans les prochains jours, le programme "Marché du Têt humanitaire" - Printemps Bính Ngọ 2026 poursuivra ses actions en faveur des habitants du district spécial de Côn Đảo ainsi que dans plusieurs autres localités comptant un grand nombre de personnes en difficulté.

Au-delà de la remise de cadeaux significatifs à travers le modèle du marché du Têt à coût zéro, le programme contribue également à diffuser l’esprit d’entraide et de solidarité, tout en renforçant le lien communautaire à chaque arrivée du printemps.

Texte et photos : Quang Châu/CVN