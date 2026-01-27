Hô Chi Minh-Ville allouera plus de 5.900 milliards de dôngs aux actions sociales du Têt

Hô Chi Minh-Ville consacrera plus de 5.900 milliards de dongs (environ 225 millions de dollars) à des actions sociales à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt) 2026. Cette annonce a été faite le 26 janvier par le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hô Chi Minh-Ville, lors d’une conférence de presse.

Photo : VNA/CVN

Truong Thi Bich Hanh, vice-présidente permanente du Comité municipal du FPV, a souligné que les programmes de cette année - organisés par le Comité central du FPV et ses organisations membres - se veulent plus ambitieux en termes de qualité et d’envergure. L’objectif reste inchangé : perpétuer l’esprit de solidarité qui caractérise la ville et veiller à ce que "personne ne soit laissé pour compte" pendant le Têt.

L'événement phare sera le festival "Printemps de la solidarité - Têt de la compassion", qui se déroulera simultanément dans 168 zones résidentielles et devrait attirer plus de 200.000 participants. Au programme : décorations de "Coins du Têt", préparation de plats traditionnels, fêtes des fleurs, repas communautaires, plantes d'arbres. La ville prévoit par ailleurs d’aménager 10.000 "Coins du Têt" pour promouvoir des espaces publics verts, propres et imprégnés de culture traditionnelle.

Le festival municipal au parc culturel Dâm Sen accueillera quant à lui 10.000 délégués et habitants.

Le logement constitue un axe prioritaire de la campagne 2026. Le comité municipal du FPV financera le programme "Abri du Printemps", qui permettra de construire ou de rénover 137 logements destinés aux ménages les plus défavorisés.

Plusieurs organisations sociopolitiques déploient des initiatives ciblées. Le Comité municipal de l'Union de la Jeunesse offrira des cadeaux aux gardes-frontières et organisera des "Repas du Têt" pour les étudiants et les travailleurs qui ne peuvent pas rentrer chez eux pendant le Têt. L’Union des femmes proposera des consultations médicales gratuites aux habitants des zones côtières, tandis que la Fédération municipale du travail poursuivra son action traditionnelle d’aide au transport des travailleurs migrants pendant la fête.

VNA/CVN