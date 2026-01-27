Résolution 57

Président de la VAA : nécessité d’une plateforme technologique vietnamienne

" La plupart des plateformes technologiques que nous utilisons actuellement ne sont pas d'origine vietnamienne. Si cette dépendance persiste à long terme, ce facteur ne contribuera pas à faire du Vietnam un pays développé ", a déclaré Nguyên Quân, président de l'Association de l'automatisation du Vietnam (VAA).

Lors de l'événement de présentation du modèle "Entreprise AI" le matin du 22 janvier, Nguyên Quân, président de la VAA et ancien ministre des Sciences et Technologies, a indiqué qu'auparavant, l'automatisation au Vietnam se limitait principalement à la mécanique et à l'électricité avec des tâches répétitives simples. Cependant, à l'ère numérique, l'automatisation doit impérativement être associée à l'intelligence artificielle (IA) pour connecter l'ensemble du processus de production.

Pression de la transition

Reprise des propos du PDG d'Anthropic, Dario Amodei, M. Quân met en garde contre la rapidité du changement avec les progrès de l’IA. "Dans les 6 à 12 prochains mois, les plateformes d'IA seront capables d'effectuer tout le travail d’un développeur. Nos ingénieurs ne se chargeront plus que de la dernière étape : l'édition du code généré par l'IA", a averti M. Quân. Cela impose une pression sur les professionnels vietnamiens de la technologie pour qu’ils s'adaptent rapidement.

Cette nécessité est d'autant plus urgente sur le marché intérieur face à la problématique de l'efficacité. Vu Thanh Thang, président de la société AIZ, a cité des données illustrant un "paradoxe" : la productivité des travailleurs vietnamiens est inférieure à celle de certains pays de la région tels que l'Indonésie et Singapour, alors que le Vietnam figure pourtant systématiquement parmi les leaders dans les compétitions internationales de mathématiques et d'informatique.

De plus, 98% des près de 1 million d'entreprises vietnamiennes sont des PME (petites et moyennes entreprises), représentant environ 65% du PIB. Si la productivité de ce secteur augmentait de 10%, l'économie pourrait générer une valeur supplémentaire estimée à 30 milliards de dollars. AIZ a été fondée dans le but de "digitaliser l'ensemble des PME vietnamiennes pour améliorer leur productivité et contribuer à la croissance du pays".

Cependant, le plus grand obstacle reste la fragmentation des données. M. Thang a souligné que bien que les entreprises utilisent de nombreux logiciels, les données sont souvent "fragmentées", devenant ainsi des données mortes. Ce qui empêche les dirigeants de prendre des décisions basées sur une vue d'ensemble. Par conséquent, la création d'un "cerveau numérique" (BrainZ) entièrement vietnamien, capable d'unifier les données et les connaissances opérationnelles est considérée comme la solution clé pour résoudre ce "problème".

La stratégie de "tenir sur les épaules des géants"

Pour résoudre ce problème, les experts s'accordent sur le fait qu'il ne faut pas "fermer les portes" et repartir de zéro. Nguyên Quân a souligné : "Dans cette période, nous devons toujours nous tenir sur les épaules des géants. Nous avons encore besoin de la coopération des grands groupes technologiques pour construire des plateformes technologiques propres au Vietnam, entièrement vietnamiennes, afin d'avoir une chance de rattraper les tendances globales".

Pour concrétiser cette stratégie, Thiêu Phuong Nam, directeur général de la société Qualcomm Indochine, a précisé que le groupe collabore avec des entités telles qu'AIZ pour fournir l'infrastructure matérielle et les piles logicielles, en se concentrant sur la tendance de l'Hybrid AI (combinaison du traitement sur appareil et du cloud computing).

M. Nam a affirmé : "Nous avons établi l'un des trois plus grands centres de recherche en IA de Qualcomm dans le monde au Vietnam". Cette coopération vise à proposer des solutions stables, à faible latence, rentables et avec une consommation d'énergie minimale pour les entreprises vietnamiennes.

Cependant, pour que le "cerveau numérique" fonctionne efficacement, l'élément clé est la donnée. M. Quân a recommandé que les données soient "ouvertes" en plus d’être "correctes, complètes, propres et vivantes". "Il est crucial que nos données soient ouvertes à un accès maximal afin d'aider les entreprises de production à utiliser cette plateforme le plus efficacement possible", a-t-il souligné.

Le président de l'Association de l'automatisation du Vietnam espère qu'avec une bonne direction, les solutions technologiques vietnamiennes se développent pour devenir le "Google des entreprises" – un endroit où toutes les questions concernant la gestion de la production et le marché puissent trouver des réponses, permettant ainsi aux entreprises locales de prendre le contrôle dans la chaîne de valeur mondiale.

Vân Anh/CVN