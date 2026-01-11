La Croix-Rouge vietnamienne renforce l’union nationale par l’action

En tant qu’organisation sociale et humanitaire spécialisée, membre du Front de la Patrie du Vietnam, la Croix-Rouge vietnamienne ne se limite pas à l’assistance aux personnes pauvres et vulnérables, ainsi qu’aux victimes de catastrophes naturelles et d’épidémies, mais joue également un rôle de connexion et de coordination des ressources sociales.

>> Inondations : la Croix-Rouge déploie l'aide d'urgence dans six provinces du Centre

>> La Croix-Rouge lance une aide d’urgence pour les victimes du typhon Kalmaegi

>> Action humanitaire marquante de l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba

C’est précisément grâce à cette articulation que l’esprit de solidarité et d’entraide se diffuse, que la confiance sociale se consolide et que la grande union nationale se renforce à partir de la base.

Photo: VNA/CVN

Selon Nguyên Hai Anh, vice-président et secrétaire général du Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam, l’année 2025 a été marquée par de nombreuses difficultés pour les activités de l’Association et le mouvement de la Croix-Rouge. Cependant, l’ensemble de l’organisation a su faire preuve d’un esprit de solidarité, de proactivité et de flexibilité, en mobilisant efficacement l’engagement des différents secteurs, entreprises, organisations religieuses, de la diaspora ainsi que d’un large public.

La valeur totale des activités humanitaires menées à l’échelle nationale en 2025 a atteint près de 5.200 milliards de dôngs, venant en aide à plus de 8,7 millions de bénéficiaires.

À elle seule, la campagne "Têt Nhân ai" (Têt de la Solidarité) 2025 a soutenu plus de 2,6 millions de personnes, pour une valeur totale dépassant 1.346 milliards de dôngs.

Le Mois de l’Humanité 2025 a constitué un autre temps fort, mobilisant plus de 786 milliards de dôngs, soit près de 200% de l’objectif fixé, permettant la construction ou la rénovation de 1.578 "maisons de la Croix-Rouge" ainsi que le soutien aux moyens de subsistance de milliers de ménages.

En 2025, la Croix-Rouge vietnamienne a également soutenu plus de 513.000 personnes dans les actions de prévention et de réponse aux catastrophes, pour une valeur totale dépassant 1.234 milliards de dongs.

Toujours en 2025, plus de 1,75 million d’unités de sang ont été collectées à l’échelle nationale, contribuant à garantir l’approvisionnement pour les urgences et les traitements médicaux, illustrant clairement l’esprit de partage au service de la vie.

En particulier, la campagne nationale de soutien au peuple cubain intitulée "65 ans de solidarité Vietnam - Cuba", mise en œuvre par la Croix-Rouge du Vietnam, a mobilisé plus de 2,1 millions de contributions en 65 jours, pour un montant total dépassant 656,7 milliards de dôngs, soit dix fois l’objectif initial.

À l’approche de 2026, année marquant le 80e anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge vietnamienne, les activités humanitaires continuent de monter en puissance, en lien avec les nouvelles exigences du développement national.

Selon Dô Thi Thu Thao, présidente de la Croix-Rouge vietnamienne, l’objectif pour 2026 est de mobiliser environ 6.000 milliards de dôngs de ressources sociales et de venir en aide à 9 à 10 millions de personnes en situation difficile à travers le pays.

VNA/CVN