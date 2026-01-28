Un avion militaire s’est écrasé à Dak Lak, le pilote s’est parachuté

Selon une source de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), dans la matinée du 28 janvier, un avion militaire s’est écrasé dans une zone montagneuse située à la limite entre la commune de Hoa Xuân et le quartier de Dông Hoa, dans la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre).

Photo : VNA/CVN

D’après les premières informations, au moment de l’incident, le pilote à bord de l’appareil s’est parachuté, a été blessé et a été pris en charge par les forces compétentes avant d’être transporté en urgence à l’Hôpital général de Phu Yên (quartier de Tuy Hoa) pour recevoir des soins.

Les autorités du quartier de Dông Hoa ont indiqué avoir été informées de l’incident et procéder actuellement à la vérification des informations.

De son côté, les autorités de la commune de Hoa Xuân ont précisé que le lieu du crash ne relevait pas de son territoire administratif. Toutefois, la localité continue de suivre l’évolution de la situation et s’efforce de coordonner ses actions avec les forces concernées afin d’apporter son soutien.

Les forces et unités concernées coordonnent leurs efforts pour traiter l’incident.

VNA/CVN