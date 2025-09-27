Eurovision : vote début novembre à l'UER sur la participation d'Israël

Les membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) se réuniront début novembre pour voter sur la participation d'Israël à l'Eurovision, après les appels de plusieurs pays européens au boycott, a indiqué l'organisation vendredi 26 septembre.

>> L'Eurovision dit respecter les décisions des diffuseurs après des menaces de boycott de l'Eurovision si Israël y participe

Photo : AFP/VNA/CVN

"Une lettre (...) a été envoyée aux directeurs généraux de tous nos membres pour les informer qu'un vote sur la participation au concours Eurovision de la Chanson 2026 aura lieu", a indiqué à l'UER, à l'AFP.

Ce vote se tiendra lors d'une "réunion extraordinaire de l'Assemblée générale de l'UER, qui se tiendra en ligne début novembre", a précisé l'organisation, qui est la première alliance mondiale de médias de service public.

Dans cette lettre, vue par l'AFP, la présidente de l'UER, Delphine Ernotte Cunci, explique que le Conseil exécutif de l'organisation "a reconnu qu'il existe une diversité de points de vue sans précédent concernant la participation de KAN", le diffuseur israélien du concours.

Le Conseil exécutif estime que l'UER défend "l'inclusion et un dialogue culturel ouvert" mais reconnaît l'impossibilité de parvenir à un consensus concernant la participation israélienne, indique-t-elle.

"Étant donné que l'Union n'a jamais été confrontée à une situation de division comme celle-ci auparavant, le Conseil a convenu que cette question méritait une base démocratique plus large pour qu'une décision soit prise" afin que tous les membres puissent "avoir la possibilité de s'exprimer", a-t-elle ajouté.

Les pays européens sont divisés sur le sujet

L'Autriche, pays hôte de l'Eurovision en 2026, a regretté les appels de plusieurs pays européens au boycott si Israël participe à la prochaine édition. Le ministre allemand de la Culture Wolfram Weimer a également fustigé ces appels, affirmant qu'"exclure Israël aujourd'hui, c'est aller à l'encontre de cette idée fondamentale et transformer en tribunal une fête d'entente entre les peuples".

L'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas ont annoncé qu'ils n'enverraient pas de représentant au concours à Vienne en mai prochain si Israël est autorisé à participer.

D'autres pays comme la Belgique, la Suède et la Finlande réfléchissent également à un boycott.

L'association de l'audiovisuel public néerlandaise Avrotros avait justifié sa décision par les "sérieuses violations de la liberté de la presse" commises par les Israéliens à Gaza.

Elle accuse aussi Israël d'avoir commis "des interférences prouvées lors de la dernière édition, se livrant à une instrumentalisation politique de l'événement".

La chanteuse israélienne Yuval Raphael, survivante de l'attaque du 7 octobre, était arrivée seconde au concours 2025, portée par le vote du public.

L'Eurovision est régulièrement le théâtre d'oppositions géopolitiques. La Russie a été exclue à la suite de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le Bélarus l'avait été un an plus tôt après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko.

AFP/VNA/CVN