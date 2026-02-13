Cyclone Gezani : le bilan grimpe à 38 morts à Madagascar

Au moins 38 personnes ont perdu la vie à Madagascar lors du passage le 10 février au soir du cyclone Gezani ayant frappé de plein fouet la deuxième ville du pays, Toamasina, ont annoncé le 12 février les autorités malgaches.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ses rafales soufflant jusqu'à 250 km/h et ses pluies diluviennes ont ravagé "près de 75% de la ville", selon le dirigeant de l'île de l'océan Indien, le colonel Michaël Randrianirina, déplorant une "catastrophe".

Six personnes sont également portées disparues et 374 ont été recensées blessées, selon un nouveau bilan provisoire le 12 février du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC).

Comme le montrent des images de routes sous les eaux, de voies barrées par des arbres et de cases soufflées à terre, partagées par des humanitaires, les dégâts aux infrastructures sont lourds.

Plus de 18.000 habitations ont été détruites selon le BNGRC, sans compter environ 50.000 endommagées ou inondées.

Des habitants s'affairaient le 12 février pour réparer leurs toits ou dégager des arbres, sur des photos de l'AFP prises à Toamasina.

La principale route reliant la ville à la capitale Antananarivo demeure coupée en plusieurs points, "bloquant les convois humanitaires", selon le dernier rapport de la cellule de coordination.

Par ailleurs, les réseaux de télécommunication sont "instables", "compliquant la coordination et la remontée d'informations".

Michaël Randrianirina, l'homme fort du pays depuis la prise de pouvoir par les militaires il y a quatre mois, en a appelé le 12 février, dans un communiqué, à la "solidarité internationale" pour "contribuer aux opérations urgentes d'aide".

La France a annoncé l'envoi de fret alimentaire par la Sécurité civile, ainsi que de sauveteurs et de pompiers depuis l'île de la Réunion, distante d'environ un millier de kilomètres.

La veille, des images de l'AFP à Tamatave - l'autre nom de Toamasina, hérité de la colonisation française - montraient certains des 400.000 habitants de la ville s'affairant à la recherche de tôles ondulées pour raccommoder leur habitat précaire.

"Des milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer", alerte l'Organisation internationale pour les Migrations de l'ONU (OIM), décrivant des "destructions et des perturbations de grande ampleur".

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Centre météorologique régional spécialisé cyclones (CMRS) de l'île française de La Réunion a évoqué dans son bulletin "l'un des impacts directs les plus intenses de l'ère satellitaire sur le secteur de Tamatave, rivalisant probablement avec Geralda". En février 1994, ce cyclone avait fait au moins 200 morts.

La dépression, qui s'est nettement affaiblie en touchant terre, a fini de traverser l'île d'Est en Ouest le 11 février au soir.

Depuis Geralda en 1994, Gretelle en 1997 (152 morts) et Gafilo en 2004 (241 morts) s'étaient aussi montré particulièrement meurtriers.

Gezani devrait regagner en intensité en rejoignant le canal du Mozambique et redevenir un "cyclone tropical intense", à savoir le stade 4 sur 5, d'après les prévisions du CMRS.

Il pourrait frapper à partir du 13 février au soir le Sud de ce pays d'Afrique australe, déjà sinistré par d'impressionnantes inondations depuis le début de l'année. Les autorités ont déjà invité certaines populations à évacuer.

AFP/VNA/CVN