Incendie d'une discothèque en Macédoine du Nord : enquête élargie, des ex-ministres inculpés

Les autorités de Macédoine du Nord ont annoncé samedi 12 avril avoir élargi l'enquête sur l'incendie d'une discothèque qui a fait 61 morts, incluant d'anciens ministres et fonctionnaires.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué qu'en coordination avec le parquet, des poursuites pénales avaient été engagées contre 19 personnes pour "atteintes graves à la sécurité publique".

L'enquête porte sur l'incendie survenu le 16 mars lors d'un concert de hip-hop dans cette boîte de nuit de Kocani (Est), qui a fait aussi près de 200 blessés.

Selon le parquet, les 19 nouveaux suspects incluent notamment d'anciens ministres de l'Économie, des fonctionnaires du ministère et des agents de la direction de la protection et des secours, tous en poste entre l'ouverture de la boîte de nuit en 2012 et l'incendie de mars.

Ils "n'ont absolument pas respecté les mesures de protection et ont ainsi mis en danger la vie des personnes et des biens à grande échelle", a indiqué le parquet dans un communiqué.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu a pris lorsque les étincelles d'engins pyrotechniques placés devant la scène ont embrasé le plafond.

Ces derniers développements portent désormais à 52 le nombre de suspects dans l'enquête, auxquelles s'ajoutent trois entreprises.

La police avait arrêté 33 personnes lors des premières étapes de l'enquête, dont sept policiers, un ancien ministre de l'Économie et des fonctionnaires du ministère, ainsi que trois anciens maires de la ville.

AFP/VNA/CVN