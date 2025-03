Une soixantaine de morts dans l'incendie d'une discothèque en Macédoine du Nord

Au moins 59 personnes sont mortes et plus de 150 ont été blessées dans l'incendie qui a ravagé une discothèque bondée de Macédoine du Nord dans la nuit de samedi 15 mars à dimanche 16 mars, et les premiers éléments d'enquête ouvrent la piste d'une possible corruption, l'établissement n'ayant pas de licence légale ni de dispositif de sécurité approprié, selon les autorités.