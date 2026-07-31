M&A au Vietnam : Les flux de capitaux ciblent les infrastructures IA et les entreprises de qualité

Le marché vietnamien des fusions-acquisitions (M&A) entre dans une phase plus sélective, marquée par l’intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises solides, les infrastructures liées à l’intelligence artificielle (IA) et les projets créateurs de valeur à long terme. La progression des investissements étrangers et les politiques de soutien du gouvernement devraient renforcer cette dynamique.

>> M&A au Vietnam : cap sur l’innovation et les start-ups

>> IDE et M&A : Le Vietnam attire capitaux et stratégies

>> Le marché des fusions-acquisitions se réorganise et ouvre de nouvelles opportunités

Photo : VNA/CVN

Le marché vietnamien des fusions-acquisitions (M&A) connaît une évolution significative. Si le Vietnam demeure une destination attractive pour les investisseurs internationaux, ceux-ci privilégient désormais les entreprises disposant de fondamentaux solides, d’une marque reconnue et d’un fort potentiel de développement durable. Cette tendance s’accompagne d’un intérêt croissant pour les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle (IA) ainsi que d’une hausse des prises de participation des investisseurs étrangers, ouvrant de nouvelles perspectives au marché.

Selon le rapport Global M&A Trends - Mid-Year Outlook 2026 publié par PwC, la valeur totale des opérations de fusion-acquisition dans le monde pourrait atteindre environ 4.000 milliards de dollars cette année. Cette progression serait principalement portée par les transactions de grande envergure et par les investissements destinés aux infrastructures soutenant le développement de l’IA.

Dans ce contexte, le Vietnam continue d’être considéré comme un marché prometteur. PwC souligne que les investisseurs accordent désormais une importance accrue à la qualité des entreprises, à leur compatibilité avec les stratégies d’investissement et à leur capacité à générer une valeur durable.

Les investissements réalisés dans des entreprises vietnamiennes telles qu’Imexpharm, Bibica ou Thiên Long illustrent l’attractivité croissante des marques nationales ayant démontré leur solidité et leur positionnement sur le marché. Parallèlement aux secteurs traditionnels, les capitaux s’orientent également vers les infrastructures, la logistique, la transition énergétique ou encore les industries de haute technologie. Les investissements dans Pharmacity et Dat Bike témoignent notamment de l’intérêt grandissant pour les domaines de la santé, de la transformation numérique et du développement durable.

Les orientations économiques du gouvernement, ainsi que la Résolution N°68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée et la Résolution N°79-NQ/TW relative au développement de l’économie publique, contribuent également à stimuler les investissements du secteur privé et à soutenir les activités de fusion-acquisition.

Selon Tiong Hooi Ong, directeur général adjoint de PwC Vietnam, le marché vietnamien des M&A entrera dans une nouvelle phase caractérisée par une sélection plus rigoureuse des opportunités d’investissement. Les investisseurs privilégieront les secteurs répondant aux grandes tendances de long terme, notamment la consommation, la transformation numérique, le développement des infrastructures et la durabilité. À ses yeux, le Vietnam ne constitue pas seulement un marché à fort potentiel de croissance, mais aussi un environnement où différentes stratégies d’investissement peuvent créer une valeur durable.

L’IA apparaît désormais comme un facteur déterminant dans la réorientation des flux de capitaux. D’après PwC, les investissements ne se limitent plus aux acquisitions d’entreprises, mais se dirigent de plus en plus vers les centres de données, les services d’informatique en nuage, les infrastructures numériques et les sociétés développant des solutions d’IA. Les formes d’investissement se diversifient également, avec une montée en puissance des prises de participation minoritaires, des coentreprises et des partenariats stratégiques, au-delà des acquisitions traditionnelles.

Cette évolution se confirme au Vietnam, où plusieurs projets de centres de données, de plateformes de cloud computing et d’infrastructures liées à l’IA sont actuellement déployés afin de répondre aux besoins croissants de la transformation numérique.

Selon Vu Binh Minh, de HSBC Vietnam, les IDE enregistrés au Vietnam ont atteint 34,65 milliards de dollars au cours du premier semestre 2026, soit une hausse de 61% sur un an, tandis que les décaissements se sont élevés à 13,03 milliards de dollars, leur niveau le plus élevé depuis cinq ans.

Selon lui, si les engagements d’investissement traduisent les attentes des investisseurs, les capitaux effectivement décaissés constituent l’indicateur le plus tangible de leur confiance dans les perspectives économiques du pays. Ils démontrent que le Vietnam conserve son attractivité auprès des investisseurs internationaux tout en affichant une croissance soutenue.

Les prises de participation et acquisitions réalisées par les investisseurs étrangers ont, quant à elles, progressé de près de 90%, traduisant une nouvelle étape dans le déplacement des chaînes d’approvisionnement vers le Vietnam. Les investisseurs ne se limitent plus à créer de nouvelles capacités de production, mais cherchent également à acquérir ou à développer des entreprises existantes afin de tirer parti de leurs capacités opérationnelles.

Pour HSBC Vietnam, cette évolution constitue un signal encourageant à plusieurs égards. Elle confirme que les investisseurs étrangers continuent de miser sur les perspectives de moyen et de long terme du Vietnam malgré les incertitudes de l’économie mondiale. Elle témoigne également d’une transformation qualitative des flux d’IDE, qui pourraient contribuer à renforcer les capacités de production nationales et à améliorer durablement la qualité de la croissance économique dans les années à venir.

VNA/CVN