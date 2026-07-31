Le Japon élargit les débouchés pour le tilapia vietnamien

Les exportations de tilapia vietnamien vers le Japon ont enregistré une croissance positive au cours du premier semestre 2026, tout en affichant de nouveaux signaux dans le segment des produits transformés à haute valeur ajoutée.

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Les filets de tilapia vietnamiens ont été exportés vers le Japon pour être utilisés dans la préparation de sushis et de sashimis, ouvrant ainsi des opportunités pour accroître la valeur de cette filière sur l'un des marchés les plus exigeants au monde en matière de qualité.

Hausse de 54% des exportations au premier semestre

Selon les statistiques de l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), en juin 2026, les exportations de tilapia vietnamien vers le Japon ont atteint près de 200.000 dollars, soit une hausse de 11% sur un an. En cumul sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires à l'exportation vers ce marché s'est élevé à environ 1,4 million d'USD, en progression de 54% par rapport à la même période en 2025.

Dans la structure des produits exportés, le groupe des filets congelés (code HS 0304) occupe la plus grande part, représentant environ 67% du volume total. Les autres produits de poisson congelé (code HS 03) constituent 10%. Par ailleurs, le groupe des produits à valeur ajoutée (code HS 16) représente environ 21%, le reste étant attribué aux autres catégories de produits.

Cette structure montre que les exportations de tilapia vers le Japon se concentrent principalement sur les filets, tout en amorçant l'émergence d'une demande pour des articles transformés à plus haute valeur ajoutée.

Du poisson blanc grand public au sushi

Un jalon remarquable en 2026 est l’exportation par des entreprises vietnamiennes de filets de tilapia vers le Japon pour la préparation de sushis et de sashimis. Après une période d'investissement dans le développement des processus d’élevage et de transformation dédiés au segment des produits à haute valeur ajoutée, ce produit a reçu des retours positifs de la part des clients japonais concernant sa qualité et sa saveur.

Pour être utilisé dans des plats tels que les sushis et les sashimis, le tilapia doit répondre à des exigences strictes allant des zones d'élevage, de la qualité de l’eau et des matières premières jusqu'à la transformation, la surgélation, le contrôle des parasites, la sécurité sanitaire des aliments et la traçabilité. Le fait que le produit vietnamien ait pu accéder à ce segment démontre que les entreprises locales sont désormais capables de maîtriser la chaîne de production et de satisfaire aux normes d'un marché haut de gamme.

La VASEP estime que la croissance de 54% au premier semestre, accompagnée d'une transition vers les filets et les produits à haute valeur ajoutée, montre que le Japon ouvre une nouvelle voie de développement pour le tilapia vietnamien. Il ne s'agit pas seulement d'une avancée sur le marché, mais cela marque également le processus de montée en gamme de cette filière, passant de l'exportation de produits de masse à la conquête de segments aux normes et à la valeur plus élevées.

Texte et photo : Truong Giang/CVN