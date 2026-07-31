Le gouvernement valide la création du Parc de haute technologie de Hung Yên

Le 31 juillet au matin, à Hanoï, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a présidé une réunion consacrée au projet de création du Parc de haute technologie de la province de Hung Yên.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cette réunion, le chef adjoint du Bureau du gouvernement, Trân Anh Tiên, a indiqué que son administration avait examiné le dossier soumis par le ministère des Sciences et des Technologies concernant l'examen de la décision concernant la création du parc et de l'adoption de son règlement de fonctionnement. Le ministère avait au préalable recueilli les avis des organismes concernés et apporté les précisions nécessaires afin de finaliser le dossier. Sur cette base, le Bureau du gouvernement a donné un avis favorable à la création du parc.

Concernant le règlement de fonctionnement du parc, Trân Anh Tiên a souligné la nécessité de continuer à perfectionner le dossier et de clarifier la compétence de promulgation, conformément aux dispositions transitoires de la Loi sur la haute technologie de 2025.

S’exprimant lors de la réunion, le président du Comité populaire de la province de Hung Yên, Nguyên Manh Quyên, a précisé que le parc devrait être implanté sur le territoire des communes de Hoan Long et de Viêt Yên, sur une superficie de recherche de 496,1 hectares. Grâce à sa proximité avec Hanoï, le futur parc devrait pouvoir attirer une main-d'œuvre hautement qualifiée et des ressources scientifiques de qualité, tout en s'intégrant aux chaînes logistiques et d'approvisionnement de la Zone économique clé du Nord, qui regroupe notamment Bac Ninh, Hai Phong, Quang Ninh, Phu Tho et Ninh Binh.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte où le Vietnam, et plus particulièrement la province de Hung Yên, intensifient leurs efforts pour attirer les investissements au service de la croissance socio-économique, Nguyên Manh Quyên a souligné que ce projet figurait parmi les priorités de la province.

Il a soumis au vice-Premier ministre deux propositions pour examen. Premièrement, conformément à la réglementation en vigueur, la compétence de décider de la création de la Zone de haute technologie de la province de Hung Yên relève du Premier ministre. Deuxièmement, s'agissant de la disposition prévoyant de déléguer au Comité populaire de Hung Yên le pouvoir d'approuver le règlement de fonctionnement de cette zone, il a proposé aux autorités compétentes, en particulier au ministère de la Justice, de poursuivre l'examen et l'étude des dispositions de la Loi de 2015 sur la promulgation des actes normatifs afin de finaliser le cadre juridique conformément aux compétences établies, de faciliter la mise en œuvre et d'éviter d'éventuelles difficultés ultérieures.

En conclusion, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a approuvé le principe de soumettre au Premier ministre pour examiner et signer la décision concernant la création du Parc de haute technologie de Hung Yên. Ce texte prévoira également de déléguer au Comité populaire provincial la compétence d'adopter le règlement de fonctionnement du parc.

Le vice-Premier ministre a confié au ministère des Sciences et des Technologies la mission de piloter la rédaction du projet de décision, en coordination avec le ministère de la Justice, la province de Hung Yên et le Bureau du gouvernement. Il a demandé que le texte précise clairement cette délégation de compétences, dans le respect du cadre juridique en vigueur.

Le ministère devra finaliser le dossier afin que le Premier ministre puisse le signer avant le 5 août 2026.

VNA/CVN