L’USABC s’engage à accompagner le Vietnam vers une croissance à deux chiffres

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, Brian McFeeters, président et directeur général du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC), a réaffirmé le soutien indéfectible de la communauté d’affaires américaine envers la trajectoire de développement du pays.

Lors d’une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Washington, l’ancien ambassadeur américain a constaté que le XIVe Congrès intervient à un moment clé, revêtant une importance particulière pour l’orientation de développement à long terme du pays.

L’USABC espère que le Congrès définira une vision stratégique claire, conduisant le Vietnam vers une phase de croissance forte, durable et d’intégration plus approfondie, notamment dans le contexte où le pays vise un taux de croissance du PIB de 10% ou plus.

Brian McFeeters a exprimé le souhait que le Parti communiste du Vietnam continue de promouvoir des politiques favorisant le développement durable, l’innovation et l’amélioration du climat des affaires, tout en maintenant la stabilité macroéconomique et en renforçant la résilience face aux fluctuations mondiales.

Concernant les priorités politiques, l’USABC souhaite que le XIVe Congrès réaffirme l’engagement du Vietnam en faveur d’une croissance durable et inclusive, à travers la mise en place d’un climat des affaires stable, transparent et hautement prévisible pour les investisseurs nationaux et étrangers. Le renforcement des institutions et de la gouvernance, la consolidation du cadre juridique et le développement des infrastructures sont considérés comme des fondements essentiels de la croissance à long terme.

Brian McFeeters a salué les efforts du Vietnam visant à restructurer et à rationaliser l’appareil politico-administratif, estimant qu’il s’agit d’un levier important pour améliorer l’efficacité de la gestion et créer des marges de manœuvre en faveur d’une croissance durable au cours de la prochaine décennie. Il a affirmé que l’USABC, avec plus de 190 entreprises membres, est prête à continuer d’accompagner et de soutenir activement l’objectif du Vietnam d’atteindre une croissance à deux chiffres.

Selon lui, la coopération bilatérale dispose encore d’un fort potentiel de développement, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et des échanges entre les peuples. Les entreprises américaines peuvent contribuer concrètement à la mobilisation de capitaux et à la mise en œuvre de projets d’infrastructures stratégiques dans les secteurs de l’énergie, des transports, de la logistique et de la connectivité numérique. L’USABC se dit également disposée à soutenir le Vietnam dans le transfert de technologies, l’innovation, le renforcement de chaînes d’approvisionnement sûres et la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

L’ancien ambassadeur a exprimé sa confiance dans le leadership du Parti communiste et du gouvernement vietnamiens pour conduire le pays vers une phase de croissance forte, inclusive et durable, tout en saluant les performances socio-économiques remarquables enregistrées par le Vietnam en 2025. Il a réaffirmé l’engagement de l’USABC en faveur d’une coopération à long terme avec le Vietnam.

Il a par ailleurs indiqué son intention de conduire une importante délégation d’entreprises américaines au Vietnam à partir du 31 mars prochain, afin de réaffirmer l’engagement de l’USABC à être un partenaire fiable et de long terme du Vietnam.

