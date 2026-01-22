XIVe Congrès du Parti

La presse russe salue la forte croissance et les progrès sociaux du Vietnam

Sous le titre Le Parti se soucie de tous, le journal russe Pravda a publié le 20 janvier un article soulignant la transformation spectaculaire du Vietnam qui, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), est passé d’un pays pauvre dévasté par la guerre à une économie dynamique, enregistrant une croissance impressionnante tout en améliorant constamment le niveau de vie de sa population.

L’article indique qu’au cours des cinq dernières années, l’économie vietnamienne a maintenu un taux de croissance annuel moyen d’environ 6,3%, figurant parmi les plus élevés au monde. L’industrie demeure un moteur important de la croissance du PIB, reflétant l’accélération de l’industrialisation, notamment grâce à d’importants investissements dans des projets d’infrastructures clés.

Photo: VNA/CVN

Selon l’auteur, l’un des indicateurs les plus significatifs du succès du développement du Vietnam réside dans l’amélioration tangible des conditions de vie de la population. Citant le Rapport sur le développement humain 2025 du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le journal relève que l’Indice de développement humain (IDH) du Vietnam a progressé de 14 places en 2023 par rapport à 2022. Ce résultat illustre clairement l’orientation constante du PCV visant à associer croissance économique, progrès social et équité.

Le taux de couverture de l’assurance maladie dépasse désormais 95% de la population, le taux de pauvreté a été ramené à 1,3% conformément à l’objectif de "ne laisser personne de côté", tandis que l’espérance de vie moyenne des Vietnamiens atteint actuellement 74,8 ans.

L’article précise qu’à l’occasion de son XIVe Congrès national, le PCV définit plusieurs priorités majeures, dont l’objectif de porter le PIB par habitant à environ 8.500 dollars d’ici 2030.

Concernant l’information et la communication, l’auteur constate que de nombreux journalistes nationaux et internationaux ont été invités au Vietnam pour couvrir le XIVe Congrès. En amont de l’événement, le 19 janvier, au siège du ministère vietnamien des Affaires étrangères, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a reçu une délégation de journalistes issus de journaux de partis communistes, de partis politiques importants de plusieurs pays, de médias de la communauté vietnamienne à l’étranger ainsi que d’agences de presse internationales.

Lors de cette rencontre, la vice-ministre a affirmé que le XIVe Congrès du Parti revêt une importance historique particulière, non seulement en dressant le bilan de 40 années de Renouveau, mais aussi en définissant des objectifs, une vision et des décisions fortes pour faire entrer le Vietnam dans une nouvelle ère de développement. Elle a également indiqué que le ministère des Affaires étrangères créerait les conditions les plus favorables pour permettre aux journalistes internationaux de couvrir l’événement de manière complète, objective et positive.

VNA/CVN