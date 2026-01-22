XIVe Congrès du Parti

Le Vietnam, source d’inspiration pour les forces progressistes mondiales

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Juan Meriguet, dirigeant de la plateforme équatorienne Plataforma Somos Patria, a salué le rôle déterminant du PCV dans l’histoire et le développement du pays, estimant que le Vietnam constitue aujourd’hui une source d’inspiration pour les forces progressistes à l’échelle mondiale.

Selon Juan Meriguet, le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam constitue un facteur décisif dans l’œuvre de construction, de défense et de développement du pays tout au long de l’histoire contemporaine du Vietnam.

S’agissant des significations du XIVe Congrès national du PCV, Juan Meriguet a insisté sur son importance toute particulière pour l’avenir du développement du Vietnam dans la nouvelle ère. Selon lui, l’élaboration et la mise en œuvre réussie des orientations définies par le Congrès contribueront à préserver fermement l’indépendance, l’autonomie et le droit à l’autodétermination du Vietnam pour les décennies à venir. Il a également exprimé sa confiance dans la capacité du Vietnam à maintenir une croissance économique élevée et durable.

Il a souligné en outre que le développement vigoureux du Vietnam dans les années à venir ne revêt pas seulement une portée nationale, mais contribuera aussi de manière significative à la préservation de la paix, à la promotion de la coopération et à la coexistence pacifique entre les peuples du monde.

Selon lui, dans un contexte où l’humanité est confrontée à de nombreux défis majeurs, le renforcement des liens entre les partis communistes, les forces ouvrières et les forces éprises de paix, progressistes, antifascistes et anti-impérialistes revêt une importance vitale pour la défense de la paix, de la dignité humaine et de la souveraineté nationale.

Il a affirmé que depuis l’Équateur et l’Amérique latine, les forces progressistes suivent avec attention, respect et soutien la voie choisie par le Vietnam, considérant le succès du XIVe Congrès du PCV non seulement comme une victoire du Vietnam, mais aussi comme une source d’inspiration et de confiance pour les mouvements révolutionnaires et progressistes à travers le monde.

VNA/CVN