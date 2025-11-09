L'Union africaine appelle au respect de la souveraineté du Nigeria

L'Union africaine (UA) a exprimé son inquiétude face aux récentes allégations du président américain Donald Trump concernant la complicité du gouvernement nigérian dans les meurtres ciblés de chrétiens.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué publié vendredi soir 7 novembre, la Commission de l'UA a rejeté toute menace d'action militaire unilatérale contre le pays le plus peuplé d'Afrique, réaffirmant son "engagement indéfectible" envers la souveraineté du Nigeria et ses garanties constitutionnelles de liberté religieuse.

Le bloc continental de 55 membres a également souligné les principes de souveraineté, de non-ingérence, de liberté religieuse et d'État de droit, tels qu'ils sont inscrits dans l'Acte constitutif de l'UA et les instruments connexes.

"Le Nigeria est un Etat membre précieux et de longue date de l'Union africaine, qui joue un rôle clé dans la stabilité régionale, la lutte contre le terrorisme, les initiatives de maintien de la paix et l'intégration continentale", a souligné le communiqué.

Le communiqué du bloc panafricain fait suite à une publication récente de Donald Trump sur les réseaux sociaux, dans laquelle il affirmait que des milliers de chrétiens étaient tués au Nigeria par des "islamistes radicaux" responsables de ce "massacre", déclarant en outre le Nigeria "pays particulièrement préoccupant".

Xinhua/VNA/CVN