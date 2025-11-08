Aucun officiel américain ne participera au sommet du G20 en Afrique du Sud

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi 7 novembre qu'aucun responsable américain ne participera au sommet du G20 prévu les 22 et 23 novembre à Johannesburg en Afrique du Sud.

Donald Trump a de nouveau affirmé sur sa plateforme Truth Social que les Afrikaners, une minorité en Afrique du Sud, "sont tués et massacrés, et leurs terres et leurs fermes sont illégalement confisquées". Le gouvernement sud-africain a rejeté à plusieurs reprises les allégations de la Maison Blanche tout au long de l'année.

"Je me réjouis d'accueillir le G20 de 2026 à Miami, en Floride !", a ajouté M. Trump. Le président américain avait précédemment annoncé qu'il ne participerait pas lui-même au sommet de Johannesburg.

Des tensions entre Washington et Pretoria sont apparues fin janvier peu après le retour au pouvoir de Donald Trump. En février, il avait signé un décret visant à geler l'aide américaine à l'Afrique du Sud, accusant la loi sur l'expropriation, une loi sur la réforme agraire signée en janvier par son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, de "discriminer" les Blancs du pays.

Le gouvernement sud-africain a rejeté ces accusations, affirmant que le décret présidentiel gelant l'aide "manque de précision factuelle et ne reconnaît pas l'histoire profonde et douloureuse du colonialisme et de l'apartheid en Afrique du Sud".

