Zimbabwe : le secteur du cuir cherche à établir des partenariats avec des entreprises chinoises

Le secteur du cuir du Zimbabwe cherche à établir des partenariats avec des entreprises chinoises pour construire une chaîne de valeur compétitive et mieux accéder au marché chinois.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Fungai Zvinondiramba, un conseiller du Conseil de développement du cuir du Zimbabwe, une organisation qui promeut l'industrie du cuir du pays, a déclaré que les capacités de fabrication avancées et les chaînes d'approvisionnement efficaces de la Chine peuvent aider les acteurs locaux à devenir compétitifs au niveau mondial.

"Nous considérons la Chine comme un partenaire pour le développement de notre secteur du cuir. Nous nous concentrons également sur l'ensemble des chaînes de valeur et d'approvisionnement, depuis les produits chimiques pour nos tanneries jusqu'aux composants pour nos chaussures et bottes en cuir. La Chine produit tout cela, et nous voulons des relations commerciales fortes pour développer notre chaîne de valeur du cuir", a-t-il récemment déclaré.

Le marché chinois a un fort appétit pour les produits artisanaux en cuir tels que les ceintures, a dit M. Zvinondiramba, également secrétaire du Bulawayo Leather Cluster (BLC), un groupe d'entreprises et de particuliers promouvant l'industrie du cuir à Bulawayo, la deuxième plus grande ville du Zimbabwe.

Le Zimbabwe a une longue tradition d'artisanat du cuir. Le secteur bénéficie de la richesse du bétail et de la diversité des ressources fauniques du pays.

Les producteurs locaux utilisent un savant dosage de techniques artisanales et de machines modernes pour fabriquer des produits tels que des sacs, des chaussures, des ceintures et des portefeuilles. Contrairement à la maroquinerie produite en masse à l'aide de machines industrielles et recourant à des motifs standardisés, les produits en cuir artisanaux sont ornés de motifs personnalisés, souvent réalisés à l'aide d'outils manuels.

Promouvoir le cuir véritable

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous avons les meilleures peaux, les meilleurs animaux. Et nous avons aussi un solide passé dans le domaine de l'artisanat du cuir. L'ensemble des compétences et l'infrastructure sont déjà en place. Nous avons des personnes formées à la fabrication, ainsi que des personnes ayant un talent naturel pour l'artisanat", a dit M. Zvinondiramba.

Il a ajouté que d'autres produits de la chaîne de valeur du cuir, tels que les peaux brutes, peuvent également être exportés vers la Chine.

"Nous envisageons également de promouvoir nos abattoirs en Chine. Avec la plus grande population du monde, la Chine représente un marché lucratif pour nos produits carnés, en particulier le bœuf, qui fait également partie de notre chaîne de valeur", a-t-il déclaré.

Autrefois grand producteur régional d'articles en cuir, notamment de chaussures, le secteur du cuir du Zimbabwe est aujourd'hui en pleine renaissance.

Joseph Mukondo, représentant marketing de BLC, a dit que si les petits producteurs jouent un rôle essentiel dans la relance de l'industrie, ils doivent faire face à une concurrence féroce de la part des chaussures synthétiques et d'occasion importées.

"Jusqu'à présent, l'industrie du cuir a été en difficulté en raison de l'afflux d'importations de cuir synthétique bon marché et de chaussures de seconde main. Nous essayons de regagner des clients en promouvant le cuir véritable, mais avec les difficultés économiques actuelles, les gens ont tendance à acheter deux ou trois paires de chaussures pour 10 dollars américains au lieu d'une seule paire en cuir véritable pour 20 dollars", a-t-il déclaré.

"Auparavant, de grandes entreprises étrangères fabriquaient des chaussures au Zimbabwe. Aujourd'hui, la plupart des activités sont menées par des start-ups locales. C'est pourquoi nous nous tournons vers la Chine pour aider nos jeunes entreprises à devenir des acteurs majeurs du secteur du cuir", a dit M. Zvinondiramba.

Xinhua/VNA/CVN