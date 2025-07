La COP15 s'ouvre au Zimbabwe avec un appel à des efforts mondiaux pour la préservation des zones humides

Photo : CTV/CVN

Sur le thème "Protéger les zones humides pour notre avenir commun", la COP15 a réuni ses parties contractantes afin de renforcer les engagements internationaux en faveur de la conservation des zones humides et de souligner le rôle essentiel de ces dernières dans le maintien de la santé écologique, de la biodiversité et de la résilience climatique.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Musonda Mumba, secrétaire générale de la Convention sur les zones humides, a déclaré que les efforts mondiaux sont essentiels pour préserver les zones humides, car elles jouent un rôle vital dans la santé de l'écosystème.

Elle a souligné que grâce aux efforts mondiaux, la convention offre une plateforme de collaboration et d'action fondée sur la science. "Partout dans le monde, et même ici en Afrique, le changement est visible. Les pays travaillent d'arrache-pied".

Mme Mumba a exhorté les décideurs politiques et les parties prenantes responsables à prendre des décisions et à adopter des politiques qui accordent la priorité à la protection des zones humides.

"Faisons en sorte que ce moment soit celui où la volonté politique des dirigeants se transforme en résultats tangibles, où les engagements se traduisent en mesures concrètes et où les zones humides sont enfin reconnues comme le pilier de la durabilité", a-t-elle ajouté.

Yan Zhen, directeur adjoint de l'Administration d'État des forêts et des prairies de Chine, a souligné que ces dernières années, la Chine a sans cesse amélioré son cadre juridique et institutionnel pour la conservation des zones humides, protégé de manière exhaustive les écosystèmes des zones humides et participé activement à la coopération internationale, contribuant ainsi de manière continue aux efforts mondiaux de protection des zones humides.

Xinhua/VNA/CVN