Conflit au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Voici les dernières évolutions économiques mondiales lundi 30 mars, dans le contexte des tensions au Moyen-Orient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Bourses asiatiques en repli, l'or noir en hausse

Les Bourses asiatiques démarrent la semaine en fort repli lundi 30 mars, tandis que les cours du pétrole continuent leur ascension, le baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale du pétrole, dépassant les 115 dollars.

L'indice Nikkei de Tokyo perdait 4,57% à 50.936,13 points vers 03h15 GMT. Le Hang Seng hongkongais chutait, lui, de 1,63%, tandis que le Kospi sud-coréen reculait de 2,97%.

"La persistance des tensions au Moyen-Orient, dont l'issue reste incertaine, continue de peser sur les actions", a commenté Keita Yamaguchi de Monex.

Du côté du pétrole, le baril de West Texas Intermediate progressait de 1,97% à 101,60 dollars. Quant au baril de Brent de la mer du Nord, il gagnait 2,51% à 115,40 dollars.

Réunions à l'initiative de Paris et Londres

La France réunit lundi 30 mars un G7 avec les ministres des Finances, ceux de l'Énergie et les responsables des banques centrales, un format inédit selon Paris, pour échanger sur les répercussions économiques liées au conflit. La réunion se tiendra à 13h00 (11h00 GMT) par visioconférence.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer réunit quant à lui lundi 30 mars à Londres des acteurs majeurs du monde économique, dont ceux de l'énergie, et des responsables gouvernementaux afin de discuter des conséquences des tensions, indique Downing Street. Parmi les participants figurent des représentants des géants pétroliers Shell et BP, l'armateur Maersk, les banques HSBC et Goldman Sachs, et la Lloyd's de Londres.

Trump affirme que l'Iran va laisser passer 20 pétroliers par le détroit d'Ormuz

Donald Trump a affirmé dimanche 29 mars que les États-Unis avaient négocié avec l'Iran le passage imminent de 20 cargos pétroliers dans le détroit d'Ormuz, dont la paralysie depuis le début du conflit a fait exploser les prix de l'or noir.

"Ils nous ont donné, par respect je pense, 20 bateaux de pétrole de grands, grands bateaux de pétrole qui vont passer par le détroit d'Ormuz, et ça commence demain matin (lundi 30 mars), pour les prochains jours", a assuré le président américain lors d'un point presse.

Infographie : AFP/VNA/CVN

L'Iran frappe une usine de dessalement dans le Golfe

L'Iran a attaqué une usine de dessalement au Koweït, qui génère aussi de l'électricité, et tué un ressortissant indien, a annoncé tôt lundi 30 mars le gouvernement koweïtien.

"Un bâtiment de service d'une usine de dessalement de l'eau générant de l'électricité a été attaqué dans le cadre de l'agression iranienne contre l'État du Koweït, provoquant la mort d'un travailleur indien et des dégâts matériels importants", a écrit le ministère koweïtien de l'Électricité et de l'Eau sur le réseau social X.

Dimanche 29 mars, Téhéran avait revendiqué des attaques contre deux des fonderies d'aluminium les plus importantes du monde dans le Golfe, précisément au Bahreïn et aux Émirats arabes unis.

L'Indonésie veut économiser en diminuant les distributions gratuites de nourriture

L'Indonésie cherche à économiser jusqu'à 2 milliards d'euros en réduisant son programme de distribution de repas gratuits, mesure d'austérité dans le contexte de hausse des prix liée au conflit, a annoncé dimanche 29 mars une responsable.

Les repas, destinés notamment aux enfants des écoles, seront distribués cinq jours par semaine, au lieu de six, à partir de mardi 31 mars, a expliqué Nanik Sudaryati Deyang, de l'Agence nationale de nutrition.

AFP/VNA/CVN