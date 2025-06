L'UE exprime sa volonté de reprendre la coopération avec le Niger

L'Union européenne (UE) souhaite reprendre les relations avec le Niger et établir avec lui " une bonne coopération ", a déclaré, mercredi 25 juin à Niamey, le chargé d'Affaires par intérim de la délégation de l'UE au Niger, Olai Voionmaa.

L'intérêt mutuel des deux parties consiste à "tourner la page pour aller de l'avant et établir une bonne relation entre l'UE et le Niger", a souligné M. Voionmaa, dans une adresse à la presse à l'issue d'un entretien avec le premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine. Cette audience survient après que le Niger a demandé, en novembre 2024, le remplacement de l'ambassadeur de l'UE à Niamey, Salvador Pinto Da França, accusé d'avoir redistribué "de manière unilatérale" à des organisations non gouvernementales étrangères exerçant au Niger une aide humanitaire de 1,3 million d'euros, ce que l'UE a rejeté.

Xinhua/VNA/CVN