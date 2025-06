Le Canada et l'UE signent un partenariat en matière de sécurité et de défense

Le partenariat fournira un cadre pour le dialogue et la coopération dans les priorités de sécurité et de défense des deux parties, indique le communiqué. Pour le Canada et les États membres de l'UE qui sont des alliés de l'OTAN, ce partenariat permettra également d'atteindre les objectifs de capacité plus rapidement et plus économiquement, ajoute le communiqué. "Le nouveau gouvernement du Canada a pour mandat de diversifier et de renforcer les partenariats internationaux. Grâce à une coopération accrue en matière de défense, d'échanges et de commerce, nous renforcerons la prospérité, la sécurité et la stabilité des deux côtés de l'Atlantique", a déclaré M. Carney. Ce nouveau partenariat est la première étape vers une participation du Canada à l'Action de sécurité pour l'Europe (SAFE), un instrument du plan de réarmement pour la sécurité de l'Europe (ReArm Europe Plan/Readiness 2030), selon le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN