Le tout premier terminal pétrolier onshore entre en service au Nigeria

Le premier terminal pétrolier onshore, conçu et opéré localement, a été mis en service au Nigeria. Le chargement des premières quantités de brut à bord d’un pétrolier a été effectué au terminal Otakikpo, d’une capacité de 360.000 barils par jour, a rapporté le journal The Nation .

Le site a été construit par la société nigériane Green Energy International Ltd., qui exploite le champ pétrolier d’Otakikpo dans le Sud-Est du pays. Le terminal dispose d’une capacité de stockage de 750.000 barils, avec une possibilité d’extension jusqu’à trois millions de barils. Les investissements dépassent d’ores et déjà 400 millions de dollars et doivent atteindre 1,3 milliard. Selon les analystes, cette nouvelle témoigne de changements décisifs dans l’industrie pétrolière du Nigéria, où jusqu’à présent, presque toute la production était assurée par des entreprises étrangères, notamment américaines et françaises, note le journal. Le pétrole est extrait sur des plateformes offshore auxquelles sont également rattachés les terminaux.

TASS/VNA/CVN