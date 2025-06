Plus de 30.000 réfugiés afghans reviennent d'Iran par la frontière de Hérat en un jour

À la suite de cette vague massive de retours, toutes les fournitures nécessaires, y compris de l'eau, de la nourriture et des soins médicaux immédiats, avaient été fournies aux rapatriés, a indiqué Mawlawi Ahmadullah Muttaqi, directeur provincial du Département de l'information et de la culture. L'Afghanistan partage deux points de passage frontaliers clés avec l'Iran, l'un dans la province occidentale de Hérat et l'autre dans la province de Nimroz. Dernièrement, ces deux postes frontaliers ont connu une forte augmentation du nombre de réfugiés rentrant au pays. Le directeur provincial chargé des réfugiés et des rapatriements a déclaré la semaine dernière qu'environ 2.000 à 3.000 personnes et près de 300 familles retournaient chaque jour en Afghanistan via le poste frontalier de Pul-e-Abresham, dans la province de Nimroz. Près de 7 millions de réfugiés afghans, dont la plupart sont des migrants sans papiers, vivent actuellement à l'étranger, principalement en Iran et au Pakistan.

Xinhua/VNA/CVN