L’UE considère le Vietnam comme un partenaire fiable et stable

Lê Thi Thu Hang a souligné les progrès positifs dans les relations bilatérales au cours des 35 dernières années depuis l’établissement des relations diplomatiques, notamment grâce à l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), en vigueur depuis cinq ans, qui a hissé l’UE au rang de partenaire commercial majeur du Vietnam. Elle s’est dite confiante que la coopération en matière d’investissement connaîtra une avancée significative une fois l’Accord de protection des investissements (EVIPA) ratifié et mis en œuvre.

Photo : VNA/CVN

Mme Hang a proposé de renforcer une coopération équilibrée et mutuellement bénéfique dans les domaines traditionnels tels que la diplomatie, le commerce, la défense et la sécurité, tout en élargissant aux secteurs émergents comme la science et technologie, la transition verte, la transformation numérique, les énergies renouvelables, la formation de main-d’œuvre qualifiée, le travail, la formation professionnelle ou encore la pêche durable.

La vice-ministre a encouragé les entreprises européennes à investir dans les projets stratégiques du Vietnam, notamment dans les infrastructures, les énergies renouvelables et la protection de l’environnement, tout en notant l’intérêt croissant des entreprises vietnamiennes pour le marché européen.

Mme Pampaloni, pour sa part, a réaffirmé que l’UE considérait le Vietnam comme un partenaire fiable et stable. Elle a exprimé son accord sur la nécessité d’intensifier la coopération, notamment via une coordination étroite entre le SEAE et le ministère vietnamien des Affaires étrangères, en favorisant les échanges de délégations et en poursuivant la mise en œuvre effective de l’EVFTA.

La responsable européenne a salué les efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et s’est engagée à soutenir une évaluation objective par la Commission européenne, en vue de lever le "carton jaune" imposé aux exportations vietnamiennes de produits de la mer. Elle a également souhaité accélérer le processus de ratification de l’EVIPA.

Les deux parties ont échangé sur les défis actuels du commerce mondial ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Mme Pampaloni a annoncé que le 4ᵉ Forum ministériel Indo-Pacifique se tiendra à Bruxelles fin 2025, dans le but de promouvoir plusieurs projets de coopération dans le cadre des initiatives régionales de l’UE.

Plus tôt dans la matinée, Mme Pampaloni a co-présidé la 5ᵉ session du sous-comité politique Vietnam - UE avec Bùi Hà Nam, directeur du département Europe du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

VNA/CVN