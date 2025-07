La tournée du plus haut législateur booste les liens avec le Sénégal et le Maroc

Les visites officielles au Sénégal et au Maroc du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, devraient favoriser une coopération globale et substantielle entre le Vietnam et ces deux pays africains, en particulier, et l’ensemble de la région africaine.

Situé stratégiquement sur la côte atlantique de l’Afrique de l’Ouest, le Sénégal constitue une porte d’entrée essentielle vers la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), une région riche en ressources naturelles, jeune sur le plan démographique et économiquement prometteuse.

Photo : VNA/CVN

Situé sur les côtes méditerranéenne et atlantique de l’Afrique du Nord, le Maroc est géographiquement le pays africain le plus proche de l’Europe, avec de nombreux accords de libre-échange (ALE) avec l’UE, les États-Unis et l’Union africaine.

Ces atouts géographiques et économiques font du Sénégal et du Maroc des points d’entrée stratégiques pour les entreprises vietnamiennes souhaitant accéder aux marchés d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique du Nord et, plus largement, d’Afrique.

Sénégal, un marché à fort potentiel

Le Sénégal est considéré comme un pôle commercial majeur en Afrique de l’Ouest, grâce au port de Dakar, plaque tournante essentielle du transbordement pour la région. L’exploitation pétrolière, les investissements dans les infrastructures et les réformes économiques ont stimulé la croissance, le FMI prévoyant une croissance du PIB de 8,4% d’ici 2025, la plus élevée du continent.

Soutenu par des politiques commerciales libérales, le Sénégal est membre fondateur de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et participe activement à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), ouvrant ses portes à plus d’un milliard de consommateurs.

Le Sénégal peut ainsi servir de relais essentiel pour les marchandises et les investissements vietnamiens en Afrique de l’Ouest et en Afrique en général. En retour, le Vietnam offre au Sénégal un lien stratégique avec l’ASEAN, améliorant ainsi son accès à l’Asie du Sud-Est.

Malgré ce potentiel, les échanges bilatéraux restent modestes. En 2024, les échanges commerciaux ont atteint 81,16 millions de dollars, les exportations vietnamiennes s’élevant à 43,91 millions de dollars (principalement du poivre, des textiles, des fruits et des légumes) et les importations à 37,25 millions de dollars (essentiellement des noix de cajou brutes et des aliments pour animaux).

Cependant, rien qu’au cours des quatre premiers mois de 2025, les exportations vietnamiennes ont atteint 43,43 millions de dollars, soit un montant quasiment équivalent au total de 2024. Les principales exportations comprenaient le riz (25,67 millions de dollars), le poivre (6,8 millions de dollars), les fruits (1,7 million de dollars), la confiserie, les pièces détachées automobiles et motos, et les produits de la mer.

Hoàng Duc Nhuân, conseiller commercial vietnamien en Algérie (également accrédité au Sénégal), a souligné que le Sénégal était le troisième consommateur de riz d’Afrique, important jusqu’à 1 million de tonnes par an, principalement du riz 100% brisure. Le riz parfumé vietnamien est largement disponible dans les supermarchés sénégalais, vendu en sacs de 5 kg et 25 kg à 1,3 dollar/kg en moyenne.

Au-delà du riz, les entreprises sénégalaises s’intéressent aux épices, au café, au thé, aux matériaux de construction, aux produits en bois, aux emballages et aux fournitures scolaires vietnamiens. Parallèlement, les entreprises vietnamiennes implantées au Sénégal recherchent des produits alimentaires secs tels que le papier de riz, les vermicelles, les nouilles pho et la sauce de poisson pour le secteur de la restauration asiatique en pleine expansion.

Le Sénégal souhaite également développer ses exportations vers le Vietnam, en se concentrant sur les noix de cajou, le coton, les produits aquatiques et la farine de poisson.

Hoàng Duc Nhuân a souligné la nécessité d’accroître les délégations commerciales et la participation à des événements commerciaux tels que la Foire commerciale internationale du Vietnam (Vietnam Expo), le Salon international de l’industrie alimentaire du Vietnam (Vietnam Foodexpo) et la Foire internationale de Dakar.

Il a également appelé à un meilleur partage d’informations, à la promotion des investissements, à la vérification des partenaires et aux mécanismes de règlement des différends afin de soutenir des partenariats durables.

Mbaye Chimère Ndiaye, secrétaire général de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, a plaidé en faveur de la mise en place d’un cadre juridique pour la coopération en matière de commerce et d’investissement et de la création d’un Conseil d’affaires Vietnam-Sénégal. Il a recommandé la tenue régulière d’activités de promotion commerciale et de forums d’affaires afin de réaliser pleinement le potentiel mutuel.

Les entreprises vietnamiennes s’intéressent de plus en plus à des partenaires stables et à fort potentiel en Afrique de l’Ouest, le Sénégal étant considéré comme un marché prioritaire. Un représentant de la Compagnie générale du commerce de Hanoï (Hapro) a confirmé ses efforts pour trouver des partenaires sénégalais pour l’exportation de riz et de produits agricoles. La rizerie de Hapro, située dans la province de Dông Thap, approvisionne plus de 70 marchés mondiaux, constituant ainsi une base solide pour son expansion en Afrique.

Photo : VNA/CVN

De même, la Compagnie générale de thé du Vietnam (Vinatea) recherche des partenariats d’exportation de thé à long terme au Sénégal, tandis que Southern Star Agriculture, une start-up, met en place des canaux de distribution pour les poudres de fruits et légumes séchés biologiques, comme l’hydrocotyle et la périlla, témoignant ainsi de la présence croissante des PME en Afrique.

Coopération stratégique avec le Maroc

Le partenariat entre le Vietnam et le Maroc progresse, notamment grâce à la volonté du Vietnam de développer ses exportations de produits halal vers les marchés à majorité musulmane d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe, le Maroc offrant une précieuse expertise en matière de certification halal.

Le développement des relations entre le Vietnam et le Maroc promet une collaboration dans des domaines présentant un avantage comparatif. Forts d’un engagement politique fort et d’un soutien commercial fort, les deux pays sont bien placés pour servir de passerelles de coopération régionale.

En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 300 millions de dollars, soit une hausse de 19% en glissement annuel. Le Vietnam a exporté pour 275 millions de dollars de marchandises vers le Maroc, notamment des téléphones portables, des noix de cajou, du café, des chaussures, des machines et des textiles. Les importations en provenance du Maroc restent limitées aux textiles et au cuir, aux produits chimiques et aux petits articles.

Lors de la deuxième session du Sous-comité de coopération commerciale et industrielle à Rabat, le secrétaire d’État marocain à l’Industrie et au Commerce, Omar Hejira, a exprimé sa ferme volonté d’approfondir les liens. Il a appelé à une collaboration plus étroite dans les secteurs industriels, axée sur les avantages mutuels.

La vice-ministre vietnamienne de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a souligné que la session offrait une plateforme précieuse pour relever les défis et saisir de nouvelles opportunités. Elle a défini l’objectif de porter le commerce bilatéral à 500 millions de dollars d’ici 2026 et de concrétiser la coopération industrielle dans des secteurs tels que les produits chimiques, les engrais, l’agriculture, l’agroalimentaire, le textile et la chaussure.

Les deux parties prévoient également de promouvoir les chaînes d’approvisionnement en produits halal en utilisant les plateformes multilatérales dont elles sont membres.

La vice-ministre Phan Thi Thang a proposé de tirer parti des complémentarités économiques, de stimuler la compétitivité des exportations et d’améliorer la connaissance du marché via des portails en ligne. Elle a encouragé la promotion régulière des échanges commerciaux et salué la participation du Maroc aux foires commerciales annuelles du Vietnam.

Les autres priorités comprennent la coopération logistique et bancaire, le partage des politiques, les coentreprises et l’exploration des opportunités sur les marchés tiers grâce aux avantages de leurs accords de libre-échange respectifs.

VNA/CVN