Le Premier ministre préside la réunion législative de juillet du gouvernement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 23 juillet à Hanoï, la réunion législative mensuelle du gouvernement afin d'examiner et de commenter huit projets de loi, dont sept projets de loi et le programme législatif du gouvernement pour 2026.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a affirmé que le gouvernement, les ministères et les secteurs avaient activement et efficacement mené ce travail, et que le gouvernement avait également collaboré étroitement et efficacement avec l'Assemblée nationale pour développer et améliorer le cadre juridique.

De nombreux textes juridiques ont été adoptés dans les délais impartis pour soutenir le fonctionnement du système d'administration locale à deux niveaux, a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement continuait de surveiller et d'évaluer le fonctionnement de ce système et, en cas de difficultés ou d'insuffisances, proposerait des modifications et des compléments appropriés pour répondre à l'évolution des conditions et des exigences.

Il a rappelé qu'après la promulgation des lois, le gouvernement et les ministères s'attachaient à publier rapidement les décrets d'application pour garantir leur mise en œuvre effective.

Suite aux directives du Bureau politique et du Secrétariat, dirigés par le Secrétaire général du Parti, To Lam, le gouvernement entend procéder à une révision complète de l'ensemble du système juridique en 2025, afin de réviser et de compléter la réglementation existante pour combler les lacunes et dégager les obstacles, favorisant ainsi le développement et l'innovation institutionnelle.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a appelé les participants à valoriser les responsabilités et à se concentrer sur les discussions pour assurer la qualité et le respect du calendrier des projets à l'étude. Il a insisté sur l'urgence de s'attaquer aux problèmes concrets rencontrés dans la pratique afin de libérer le potentiel de développement du pays.

Selon l'ordre du jour de la réunion, le gouvernement devrait examiner et discuter du projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur les casiers judiciaires, du projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur la prévention et le contrôle des drogues, du projet de loi sur l'aviation civile du Vietnam (remplacement), du projet de loi sur le commerce électronique, du projet de loi sur l'enseignement supérieur (remplacement), du projet de loi sur l'enseignement professionnel (remplacement), du projet de loi sur la presse (remplacement) et de la proposition du gouvernement sur le programme législatif 2026.

VNA/CVN