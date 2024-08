Liban : l'ONU et le Premier ministre appellent à stopper l'escalade avec Israël

La coordinatrice de l'ONU au Liban et les Casques bleus qui y sont déployés, ainsi que le Premier ministre libanais, ont appelé dimanche 25 août à la désescalade entre le puissant Hezbollah libanais pro-iranien et Israël.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le chef du gouvernement, Najib Mikati a annoncé "mener des contacts avec les amis du Liban pour arrêter l'escalade", après que le Hezbollah a annoncé avoir mené une attaque d'envergure contre Israël, qui a de son côté affirmé avoir mené des frappes défensives dans le pays voisin pour en limiter l'ampleur.

De leur côté, le bureau de la coordinatrice de l'ONU et la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) déployée à la frontière entre les deux pays ont appelé Israël et le Hezbollah à "s'abstenir de toute nouvelle escalade" et à "cesser le feu".

Le Premier ministre a estimé que le plus urgent était "d'arrêter l'agression israélienne et d'appliquer la résolution 1701 de l'ONU", qui avait acté la fin de la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, selon un communiqué de son bureau.

Dans leur communiqué conjoint, le bureau de la coordinatrice de l'ONU et la Finul soulignent également la nécessité d'un "retour à la cessation des hostilités, suivi de la mise en oeuvre de la résolution 1701".

Ce texte stipule que seuls l'armée libanaise et les Casque bleus de l'ONU doivent être déployés dans le sud du Liban, frontalier d'Israël.

AFP/VNA/CVN