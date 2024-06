La MINUSS renforce les patrouilles de sécurité au Soudan du Sud

>> Le Soudan et le Soudan du Sud discutent de la reprise du transport pétrolier

>> Soudan du Sud : au moins 25 personnes tuées dans des affrontements communautaires

Dans un communiqué publié mardi soir 25 juin, la MINUSS a indiqué qu'elle s'était également engagée auprès des autorités locales et des services de sécurité dans les zones agitées "afin de rétablir le calme dans la région". Le chef de la MINUSS, Nicholas Haysom, a lancé un appel au calme dans la région, déclarant que la mission de l'ONU était "préoccupée par l'escalade de la violence". "Nous exhortons les autorités nationales et locales à faire tout leur possible pour s'assurer que les jeunes armés s'abstiennent de se battre et pour atténuer les tensions et rétablir le calme dans les zones affectées", a appelé M. Haysom. Selon lui, il est vital que les différends et les griefs soient résolus par le dialogue plutôt que par le conflit, qui cause d'immenses souffrances aux communautés prises entre deux feux.

APS/VNA/CVN